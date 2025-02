Forza Italia Desio a congresso per eleggere segretario e direttivo

Forza Italia Desio va a congresso per scegliere il segretario e il direttivo. L'appuntamento, come ha confermato il commissario cittadino Michele Vitale, è stato fissato per sabato 1 marzo.

Sabato 1 febbraio si terrà il congresso di Forza Italia

Decisa la data del congresso di Forza Italia Desio, che riunirà gli iscritti per eleggere il coordinatore cittadino e i membri del direttivo sabato 1 marzo dalle 11.30 alle 14,30. Gli Azzurri hanno definito anche il luogo in cui sarà convocato il congresso. Si terrà a Desio, nei locali tra via Milano e via San Vincenzo al civico 1. A fine ottobre, quando era stato nominato commissario Michele Vitale, il coordinatore provinciale, Luca Veggian, aveva infatti rimandato al mese di marzo per la scelta della guida del partito.

Nuovi tesserati per il partito

"Fa parte di un cammino di riorganizzazione - aveva spiegato Veggian al momento della nomina di Vitale, guardando al futuro degli Azzurri - Sto perciò provvedendo a individuare le persone che traghetteranno Forza Italia ai congressi", aveva aggiunto, dicendosi soddisfatto per la campagna adesioni "con tanti nuovi tesserati che hanno condiviso il progetto del nostro partito". Una decisione che era stata presa da tutta la segreteria provinciale.

Obiettivo le elezioni e il Centrodestra unito

Oltre a far crescere il partito, l'altro obiettivo primario sono le elezioni Amministrative per la scelta del sindaco. Forza Italia, come ha già evidenziato il commissario Vitale, vuole presentarsi con il Centrodestra unito. Così ha rimarcato il commissario cittadino: "Il Centrodestra a Desio deve correre unito e mettere da parte le incomprensioni di tre anni fa. Prima di parlare di candidati, parliamo di programmi e confermiamo la scelta di presentarci insieme. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia uniti possono vincere".