Forza Italia si affida ancora al comandante

Alfredo Pontiggia è stato eletto all’unanimità, per acclamazione, segretario cittadino di Forza Italia a Seveso. Sarà quindi ancora il comandante della Polizia Locale di Origgio e Uboldo, nel Varesotto, a guidare il partito nei prossimi tre anni, dopo esserne stato commissario.

Alfredo Pontiggia eletto segretario cittadino di Forza Italia

L’elezione è avvenuta sabato mattina, 29 marzo 2025, in via Redipuglia, durante il congresso cittadino degli Azzurri, presieduto da Riccardo Borgonovo, ex sindaco di Concorezzo e presidente dell’Ato (Ambito territoriale ottimale) di Monza e Brianza.

Presenti anche i rappresentanti delle altre forze di maggioranza

Presenti il medese Mario Puopolo, responsabile provinciale dei seniores di Forza Italia, ma anche i rappresentanti delle altre forze politiche che compongono la maggioranza di Centrodestra: il sindaco Alessia Borroni (Lega), il consigliere comunale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Ferruccio Ferro e l’assessore ai Servizi sociali e Cultura Michele Zuliani (lista civica ViviAmo Seveso).

"Il Centrodestra è compatto, tante le sfide da affrontare"