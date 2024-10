Nella immagine di copertina sul suo profilo Facebook c’è Roberto Vannacci che indossa la maglietta «Metti una Decima» e il 15 ottobre ha poi postato un video dell’europarlamentare della Lega con il quale il politico spiega il «No» al parere di bilancio della Commissione Affari Esteri. Il tutto corredato da una serie di hastag, #Vannacci #Lega #patriotsforeurope #ilmondoalcontrario #IlCoraggioVINCE, #menefrego, ma anche uno di ben più peso politico, che riporta al fascismo ricordando la «Decima».

Foto copertina con la «Decima» fascista: è bufera sul post dal consigliere lumbard

Ivan Casano, consigliere comunale, eletto dai leghisti veranesi, sta facendo discutere i suoi concittadini, utenti dei social, ma anche i suoi colleghi in sala consiliare.

In primis il sindaco, Samuele Consonni: «E’ preoccupante vedere che chi è seduto accanto a noi in Consiglio comunale non si faccia alcun pudore ad usare hastag che sono di chiaro stampa fascista - ha commentato - non so se Casano conosca il significato di ciò che scrive, non so se sappia con precisione che cosa stia dietro alla Decima...».

L’hastag Decima ripreso dal generale Vannacci - diventato il suo spot elettorale con tutta una serie di polemiche al secolo - riporta alla Flottiglia Mas, inizialmente sotto il comando diretto di Mussolini che si schierò a fianco delle truppe naziste in Italia e fu responsabile di torture, fucilazioni, rastrellamenti, furti e saccheggi.

Un chiaro richiamo al fascismo sembrerebbe, che però non è, secondo il consigliere Casano:

«Premetto che non c’entro nulla con il fascismo e neppure con il comunismo, ma ho grande stima di Vannacci e anche della Decima Mas, delle sue gesta eroiche prima del 1943, per l’innovazione che ha portato attraverso l’uso del siluro a lenta corsa. E’ stata una flottiglia pluripremiata. Stimo tutte le forze dell’ordine, dalla nostra Polizia locale a tutti i corpi dell’esercito. Ritengo il generale la persona giusta al posto giusto, capace di rappresentarci al Parlamento europeo, ed ecco perchè ho voluto condividere il suo pensiero e la sua posizione», ha commentato Casano.

Il consigliere ha cercato di ricondividere più volte il suo post anche sulla pagina «Siamo di Verano Brianza», ma l’amministratrice del gruppo ha fatto presente che poteva farlo senza però scritte di partito o altro.

Diverse le reazioni: c’è chi non ha gradito e chi invece ritiene che i «contenuti possono essere spunto di “riflessione” o di “indignazione” ma, c’è comunque la libertà di parola».