Dopo oltre trent’anni di attività, lo storico fotografo in via Valassina si avvia ad abbassare definitivamente la saracinesca. La chiusura è prevista il 31 dicembre.

Dopo oltre trent'anni chiude lo storico fotografo

L'attività Foto Faro, nata nel 1983 al civico 52 di via San Rocco, era stata rilevata due anni dopo e spostata al civico 160 della stessa via. Nel 2000 il trasferimento in via Valassina, dove tuttora si trova il negozio. "In questi anni il mestiere del fotografo è cambiato tanto con le nuove innovazioni tecnologiche, alle quali ci siamo sempre adeguati, ma oggi dopo trentuno anni di servizio ci avviamo alla pensione - spiega il titolare - Mi spiace non aver trovato nessuno che continui la nostra attività".

Non è stato trovato nessun "erede"

Per tre anni il titolare ha persino promosso una campagna sui social network, ribattezzata simpaticamente "cercasi erede", proprio per cercare qualcuno che subentrasse. "Ma non abbiamo trovato nessuno che portasse avanti la nostra attività in modo innovativo, concreto e con la passione che ci ha distinto in tutti questi anni", spiega il fotografo.

I ricordi dei viaggi del Papa

Il fotografo conserva tanti ricordi belli durante la lunga attività professionale, in particolare i viaggi di Papa Giovanni Paolo II nel nord Italia e a Seregno, che aveva seguito con il marchio Foto Agenzia, accreditato presso il Vaticano. L'intervista integrale sul Giornale di Seregno in edicola questa settimana. Sono tante le attività storiche sul nostro territorio.