Fotovoltaico sul tetto della scuola: progetto pilota per altri 15 edifici comunali

Un nuovo passo verso la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sul tetto della scuola "Don Milani" di Vimercate. Con l'obiettivo di renderlo un progetto pilota per realizzare altri interventi simili in 15 stabili comunali, in gran parte scuole.

La progettazione

Il progetto vincitore della quarta edizione Cittadinoi, il bilancio partecipato della Città di Vimercate 2022, dal titolo “impianto fotovoltaico nella scuole” prosegue nel suo iter di realizzazione.

L’Ufficio tecnico del Comune di Vimercate, ha assegnato l’incarico al progettista per la progettazione, direzione lavori e collaudo dell’impianto fotovoltaico nel plesso scolastico dell’Istituto comprensivo Don Milani per un importo dell’incarico di 21.950 euro.

Studio di fattibilità per altri 15 edifici comunali

Nello stesso incarico inoltre, nel perseguire l’obiettivo del risparmio energetico già avviato nel 2018 con interventi di efficentamento nel plessi scolastici, è stato chiesto al progettista di presentare uno studio di fattibilità per la futura realizzazione di impianti fotovoltaici su altri 15 immobili comunali.

L'assessore: "Attenti a possibili finanziamenti