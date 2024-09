Francesca diventa miss... a 50 anni

A 50 anni è riuscita a farsi quel regalo che sognava sin da ragazza: salire sulla passerella e vincere persino una fascia in un concorso di bellezza.

Lei è Francesca Fecarotta, classe 1974, residente ad Agrate, da qualche giorno detentrice della fascia "Lady 2024" assegnata al concorso "Miss Lago Maggiore". Il primo importante riconoscimento di una carriera incominciata qualche tempo fa, quasi per caso.

Agratese, impiegata in banca, Francesca ha infatti scelto di calcare le passerelle dopo aver accompagnato la figlia Valentina, 21 anni, in alcuni concorsi di bellezza.

"Sfilare in passerella con gli abiti è sempre stato il mio sogno fin da ragazza - ha raccontato - Per vari motivi e anche per un po’ di mancanza di determinazione non ci avevo mai provato pensando di non essere all’altezza. L’occasione si è presentata accompagnando mia figlia ad alcuni concorsi per giovani a cui però erano affiancate fasce per le over. E così, in occasione del concorso di Miss Lago Maggiore, ho deciso di iscrivermi".