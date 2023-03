Tutti a Roma per arruolare papa Francesco. Dalla scorsa settimana il Santo Padre è un volontario della Protezione civile di Agrate ad honorem.

Francesco «volontario» della Protezione civile

Il gruppo cittadino delle Tute gialle è infatti volato per due giorni nella Capitale per assistere all’udienza generale di Bergoglio. I volontari, guidati dal coordinatore Danilo Penati, hanno portato con loro anche una polo e uno zaino ufficiali con il nome di Francesco.

Della delegazione, composta da 21 persone, facevano parte anche il sindaco Simone Sironi e il dottor di base, ora in pensione, Giuseppe Arbore, in prima linea negli scorsi anni nella lotta al Covid.

«E non a caso il viaggio è stato pensato proprio per chiudere un cerchio dopo i tre anni di impegno per la pandemia - ha spiegato Penati - Avevano chiesto e sperato di poter ottenere un’udienza privata con papa Francesco. Purtroppo non è stato possibile, ma è stata comunque una bella esperienza».

Due regali speciali per il Papa

La delegazione agratese ha infatti partecipato alla prima udienza pubblica del 2023, la prima in piazza San Pietro dopo molto tempo.

«Abbiamo comunque visto il Papa da vicino e, soprattutto, abbiamo lasciato ai commessi due regali speciali per lui: una maglietta da volontario con il nome di Francesco e anche uno zainetto personalizzato».

E poi la soddisfazione e l’emozione di ascoltare il nome della Protezione civile di Agrate pronunciato dal Papa durante i ringraziamenti per i gruppi presenti in piazza.