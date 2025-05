Frattura nell'opposizione: l'ex candidato sindaco lascia la "sua" squadra

Tanto tuonò che alla fine piovve. Colpo di scena in casa "Progetto Ronco", la lista di centrodestra che oggi siede all’opposizione in Consiglio comunale a Ronco Briantino: Amedeo Tia, l’ex candidato sindaco e capogruppo, ha infatti deciso di prendere le distanze dalla sua stessa lista annunciando la volontà di non farne più parte pur mantenendo il proprio posto da indipendente nel Parlamentino.

L'ex candidato sindaco lascia la "sua" squadra

La scelta è stata ufficializzata durante l’ultima seduta dell’Assise, ma senza particolari spiegazioni da parte della lista. Pur arrivando all’improvviso, tuttavia, l’annuncio di Tia non ha rappresentato proprio una sorpresa. Da tempo, infatti, era diventato evidente che qualcosa si fosse rotto all’interno di "Progetto Ronco", che già dalle ultime sedute non sembrava più lavorare in totale sintonia. E le indiscrezioni, alla fine, hanno trovato conferma proprio mercoledì sera.

"E’ stata una scelta che ho preso in autonomia, senza particolari polemiche con gli altri consiglieri - ha spiegato Tia - Negli ultimi tempi ci siamo trovati spesso in disaccordo non tanto sulle tematiche da sollevare in Consiglio, sulle quali siamo sempre stati in sintonia, quanto più sulle modalità di presentazione delle istanze. Sono convinto che l’opposizione a questa maggioranza, che in 30 anni di governo ha creato una vera e propria cappa sulla testa dei ronchesi, si debba fare anche in maniera “dura” qualora sia necessario. Un aspetto che però non ha trovato tutti d’accordo. Ecco perché ho preso la decisione di lasciare il gruppo: ho ritenuto necessario salvaguardare il mio personale spazio di libertà contro ogni censura. Esterna, da ogni ingerenza da parte dell’Amministrazione, ma anche interna rispetto alle differenti vedute degli altri consiglieri di “Progetto Ronco”, ai quali personalmente ho sempre lasciato tutte le libertà del caso. Le strade si sono separate, ma i rapporti restano molto buoni tra noi. Sono certo che continueremo a lavorare ancora in sintonia su alcuni temi, ma lo faremo in modi differenti. Dunque porterò avanti le battaglie da consigliere indipendente al fine di salvaguardare la coerenza rispetto alle mie idee".

"Le porte della lista restano aperte"

Il nuovo corso di "Progetto Ronco" riparte ora da Davide Misani, nominato capogruppo dopo l’addio di Tia: