“Free Palestine”: in Consiglio con le maglie Pro Gaza e l’appello alla pace

A Desio la maggioranza di Centrosinistra in Consiglio comunale con le maglie pro Gaza e l’appello alla pace. Un’iniziativa promossa dal Partito Democratico, a cui hanno aderito anche gli assessori e la consigliera di minoranza di Desio Bene Comune, Iaia Piumatti.

Il sostegno alla missione umanitaria della Flotilla

Il Pd di Desio ha espresso vicinanza ai volontari a bordo delle barche della Flotilla e al popolo palestinese. “La scelta di tre esponenti nazionali del Partito Democratico, Annalisa Corrado, Arturo Scotto, Paolo Romano, di essere presenti a bordo della spedizione, con il pieno appoggio della direzione nazionale, rappresenta un gesto di grande valore politico e umano: una “scorta democratica” per gli attivisti e una testimonianza concreta di vicinanza a un movimento di solidarietà globale”, evidenziano gli esponenti del Pd desiano, condividendo il pensiero di Gianni Cuperlo. Pesante il giudizio verso la politica israeliana e nello stesso tempo sostegno al popolo palestinese “nella loro lotta per i diritti e per una pace giusta, rispettosa della dignità e dell’autodeterminazione di tutti i popoli”. La missione umanitaria della Flotilla “ha avuto il merito di aver sensibilizzato milioni di persone sulla condizione del popolo palestinese e, al tempo stesso, aver smascherato il governo israeliano che condanna Gaza alla fame e all’isolamento”. Una vera pace, secondo i Dem “può esistere solo se è giusta: una pace che riconosca i diritti del popolo palestinese e la prospettiva di uno Stato libero e indipendente”.

Il flash mob davanti all’ospedale

Sempre a Desio circa duecento tra medici chirurghi, anestesisti, ortopedici, medici di Pronto soccorso, infermieri, e operatori socio-sanitari, hanno partecipato al flash mob organizzato giovedì sera davanti all’ospedale cittadino Pio XI in memoria dei colleghi uccisi. Hanno letto i nomi di cento sanitari vittime a Gaza, un’iniziativa che ha coinvolto altri cento ospedali italiani. “Sanitari per Gaza” è l’iniziativa per il popolo palestinese e per i 1677 sanitari uccisi a Gaza.