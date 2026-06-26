Frontale con un tir sulla “Bananina”: 19enne miracolato

Se non è un miracolo, poco ci manca. Se l’è cavata con un grosso spavento e qualche lieve ferita un 19enne che, alla guida della propria auto, è rimasto vittima di un incidente frontale contro un tir avvenuto nella serata di ieri, giovedì 25 giugno, lungo la “Bananina”, a Usmate Velate.

Frontale con un tir sulla “Bananina”

L’esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle autorità competenti, ma da una prima ricostruzione sembra che l’auto e il tir proveniente dal lato opposto si siano scontrati frontalmente, provocando serissimi danni alla vettura condotta dal 19enne. L’allarme è scattato intorno alle 18.50, con un’ambulanza giunta sul posto in codice giallo.

Soccorsi sul posto: 19enne illeso

Nonostante la forte preoccupazione per l’impatto tutt’altro che leggero, le condizioni del giovanissimo automobilista non sono apparse gravi. Anzi, fortunatamente, se l’è cavata davvero con lievi ferite. Anche se, per precauzione, è stato predisposto per lui il trasferimento in ospedale a Vimercate in codice verde per le cure del caso.

Accertamenti in corso

Al momento, come detto, sono ancora in corso tutti gli accertamenti per ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i Vigili del fuoco e il soccorso stradale Lanzanova per le operazioni di recupero dei mezzi incidentati.