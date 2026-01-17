Fuga in pullman dopo la rapina: ecco chi sono i malviventi presi dai Carabinieri

I fatti erano avvenuti la scorsa settimana: arrestato un gambiano di 22 anni, mentre un ucraino e un cittadino della Costa d'Avorio sono stati denunciati

Prima avevano rapinato un negozio di articoli sportivi, poi avevano fatto la “spesa” al Centro commerciale adiacente. Infine avevano tentato la fuga a bordo di un pullman di linea: fuga che però era durata poco, perché i tre malviventi erano stati fermati dall’intervento dei Carabinieri che avevano intercettato il mezzo in centro paese.

Fuga in pullman dopo la rapina

Come avevamo già raccontato sul Giornale di Vimercate (in edicola da martedì 13 gennaio) e sull’edizione digitale di PrimaMonza, i fatti erano avvenuti la scorsa settimana a Busnago, dove i Carabinieri della stazione di Bellusco avevano arrestato in flagranza di reato un 22enne originario del Gambia e residente a Monza, ritenuto responsabile del reato di rapina impropria. Nell’ambito dello stesso intervento, erano stati deferiti in stato di libertà due soggetti: un cittadino ucraino di 37 anni residente a Monza e un 20enne della Costa d’Avorio senza fissa dimora, entrambi indagati per il reato di furto aggravato.

I fatti a Busnago

L’intervento era scaturito a seguito di una segnalazione relativa a un furto con aggressione avvenuto poco prima all’interno di un esercizio commerciale di abbigliamento sportivo di Busnago, nella piazza del Centro commerciale. Due soggetti, dopo aver occultato merce all’interno di uno zaino, erano stati fermati dal personale del punto vendita. Uno di loro, nel tentativo di assicurarsi la fuga, aveva spintonato e minacciato un addetto alla sicurezza, riuscendo ad allontanarsi insieme al complice.

L’intervento dei Carabinieri

I militari, intervenuti con prontezza, avevano avviato le ricerche dei fuggitivi, che nel frattempo si erano recati nella galleria, dove si erano resi responsabili di un secondo furto, asportando alcune bottiglie di superalcolici. Dopo il nuovo episodio, i tre si erano nuovamente allontanati, tentando di lasciare la zona a bordo di un bus di linea. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e a un’attenta attività di controllo del territorio, i Carabinieri erano riusciti a individuare i tre soggetti a bordo del pullman.

Pullman intercettato in paese

L’inseguimento da parte di tre volanti dei Carabinieri era durato poco. Intercettato il mezzo in via Piave, in centro a Busnago, i Militari avevano fermato i tre malviventi. Uno di loro, il gambiano di 22 anni, aveva anche finto un malore per sottrarsi all’arresto. Ma, dopo le “cure” in ospedale, era stato trasferito in Tribunale per la direttissima. La merce trafugata, composta da vari capi di abbigliamento e quattordici bottiglie di superalcolici, è stata sequestrata e successivamente restituita ai legittimi proprietari.

I provvedimenti

Il 22enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Monza, è stato condotto all’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale l’arresto è stato convalidato e l’indagato sottoposto a misura cautelare detentiva presso la Casa Circondariale di Monza.