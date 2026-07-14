Otto Comuni, un unico territorio, una sola grande passione: quella per la Formula 1. In vista del Gran Premio 2026 tornano i Fuori GP ad animare la Brianza con un ricco programma di eventi che accompagnerà l’appuntamento iridato, portando spettacolo, cultura e intrattenimento ben oltre l’Autodromo Nazionale Monza.

Fuori GP 2026: la Brianza si accende oltre l’Autodromo di Monza

Tutti i Fuori GP sono accomunati da un’immagine coordinata. L’elemento grafico distintivo è il casco del pilota, simbolo per eccellenza della Formula 1, al cui interno trovano spazio gli elementi che caratterizzano ciascun Fuori GP e richiamano le numerose attività organizzate dai Comuni durante il weekend del Gran Premio. Lo slogan “More than a race”, “più di una gara”, rappresenta il concetto che oltre al Gran Premio c’è una serie di eventi in grado di catalizzare l’attenzione degli appassionati.

I Comuni coinvolti

Monza, Arcore, Biassono, Lesmo, Lissone, Macherio, Vedano al Lambro e Villasanta proporranno un ricco calendario di appuntamenti, offrendo agli appassionati un’esperienza che andrà oltre la giornata in pista. Il pubblico potrà vivere l’atmosfera del Gran Premio anche nei comuni limitrofi, grazie a un programma di eventi pensato per animare il territorio dal mattino fino a sera.

Eventi e attività in programma

Concerti, raduni di auto d’epoca, mostre fotografiche, talk show, street food, spettacoli, DJ set, simulatori di guida, laboratori di educazione stradale costituiranno il cuore dei programmi dei diversi Fuori GP, con iniziative dedicate a un pubblico di tutte le età.

Maxischermi e partecipazione del pubblico

Non mancheranno i maxischermi, che permetteranno a cittadini e tifosi di seguire in diretta le fasi più emozionanti del weekend e la gara di domenica, condividendo l’entusiasmo della Formula 1 anche al di fuori dell’Autodromo, in un clima di festa e partecipazione.

Il sostegno e l’obiettivo dell’iniziativa

Realizzati con il sostegno di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, i Fuori GP accompagneranno il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026 con un ricco calendario di iniziative nei giorni che precedono e durante il weekend della manifestazione. Un calendario di eventi che renderà protagonista l’intero territorio, coinvolgendo residenti, visitatori e appassionati nella grande festa della Formula 1.