Il Fuorisalone on the road tra cultura, design e formazione

Meda è diventata per due giorni un laboratorio diffuso di design, cultura e formazione con la quinta edizione del Fuorisalone di AFOL Monza Brianza, realizzata con il patrocinio del Comune di Meda e la collaborazione della Provincia di Monza e della Brianza, del CFP “G. Terragni”, della Villa Antona Traversi e delle aziende partner del progetto I Mestieri del Design. Un’edizione che ha segnato un punto di svolta, scegliendo un format itinerante e partecipato, capace di portare il design fuori dai luoghi tradizionali e di farlo incontrare con la città e le persone. Il tema “Essere Progetto” ha guidato l’intera manifestazione come filo conduttore e dichiarazione di intenti: il design come processo, come responsabilità, come capacità di tenere insieme visione, competenze e comunità. Un messaggio che ha trovato piena espressione nel Fuorisalone on the road, andato in scena mercoledì 22 aprile.

Il Fuori Salone: un percorso che ha coinvolto gli studenti del Terragni

Dal cuore istituzionale della città, piazza Municipio, il percorso ha preso vita grazie ai flash mob ideati e realizzati dagli studenti del CFP “G. Terragni”, proseguendo poi lungo corso Matteotti, tra installazioni, pop-up tematici di archeologia industriale e fumetti animati che hanno raccontato l’evoluzione del design medese; dal razionalismo di Giuseppe Terragni alle espressioni classiche, vintage e contemporanee delle aziende simbolo del territorio: Flexform, Riva Mobili d’Arte, Cassina, Giorgetti, Paola Lenti, BertO, Flou.

Il connubio tra scuola, impresa e innovazione

A colpire in particolare è stato il pouf progettato dagli studenti del CFP Terragni e realizzato in collaborazione con Minotti, presentato a Meda e, in contemporanea, al Salone del Mobile di Milano: un oggetto che ha rappresentato in modo concreto il legame virtuoso tra scuola, impresa e innovazione.

“Il Fuorisalone on the road è un progetto che racconta molto bene la Brianza di oggi e quella che vogliamo costruire: un territorio capace di tenere insieme eccellenza produttiva, formazione di qualità e partecipazione della comunità. Meda, con la sua storia e il suo presente nel design e nel legno‑arredo, diventa il palcoscenico naturale di un’iniziativa che mette al centro i giovani, le competenze e il valore del fare. – ha dichiarato Luca Santambrogio, sindaco di Meda e presidente della Provincia di Monza e Brianza – Come Provincia di Monza e della Brianza, insieme ad AFOL, crediamo che il settore legno‑arredo non sia solo un asset economico, ma anche un patrimonio culturale e identitario da far evolvere. In questi anni abbiamo lavorato per costruire reti tra imprese, formazione e innovazione – penso al percorso avviato di recente con il Wood Innovation Hub Brianza – e iniziative come questa confermano la direzione giusta: investire sulle competenze, accompagnare le imprese e dare ai ragazzi esperienze reali che li aiutino a immaginare e progettare il loro futuro qui, nel nostro territorio”.

Il percorso guidato è stato arricchito dalla Sala Civica Radio, dove gli studenti del settore grafico hanno presentato il progetto dedicato alla storia della città di Meda, insieme a pannelli sul Tricolore accessibili anche in formato braille, a testimonianza di un’attenzione costante all’inclusione e alla valorizzazione culturale.

Il percorso in Villa Antona Traversi e la consegna delle attestazioni di merito agli studenti

Il percorso si è poi concluso nella suggestiva cornice di Villa Antona Traversi, animata dalle visite guidate a cura degli studenti del CFP, che hanno accompagnato i visitatori alla scoperta degli spazi storici. Nel chiostro si sono tenuti i saluti istituzionali e un momento particolarmente significativo: la consegna delle attestazioni di merito agli studenti che hanno partecipato alle attività di pulizia post alluvione del settembre 2025, gesto simbolico che ha unito impegno civico e formazione.

“Il Fuorisalone – ha sottolineato Marcello Correra, Amministratore Unico di AFOL Monza Brianza – rappresenta perfettamente la nostra idea di formazione: aperta, concretamente connessa al territorio, capace di generare competenze ma anche senso di appartenenza. “Essere Progetto” significa dare ai giovani strumenti, responsabilità e visione, mettendoli al centro di esperienze reali che parlano di lavoro, cittadinanza e futuro».

La giornata si è chiusa con un momento conviviale grazie al buffet curato dalla Good Bakery, l’impresa-formativa del Cfp “S. Pertini” di Seregno di AFOL Monza Brianza, ulteriore esempio di integrazione tra apprendimento e mondo del lavoro.

Il Minisalone ha accolto gli studenti delle primarie e secondarie di primo grado

Giovedì 23 aprile, il Minisalone al Terragni ha accolto studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, offrendo loro l’opportunità di entrare nei laboratori, conoscere i percorsi formativi e scoprire da vicino i prodotti realizzati negli anni dagli studenti. Un’occasione preziosa di orientamento precoce, che rafforza il dialogo con famiglie e scuole. Con la quinta edizione, il Fuorisalone di AFOL Monza Brianza si conferma un progetto culturale e formativo maturo, capace di mettere in relazione istituzioni, imprese, scuola e comunità, e di raccontare il design non solo come eccellenza produttiva, ma come strumento educativo e sociale.