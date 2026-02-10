Furgone dei Carabinieri si ribalta: feriti dieci uomini

Dieci carabinieri sono rimasti feriti, venendo trasportati in ospedale, a seguito del pauroso incidente avvenuto lunedì 9 febbraio 2026, sull’autostrada A4, all’altezza dell’area di servizio Brianza Nord e in direzione Milano, tra lo svincolo di Cambiago/Cavenago e l’immissione della Teem.
Furgone dei Carabinieri coinvolto in un incidente
Come riporta il sito primalamartesana.it, Il furgone con a bordo i dieci carabinieri dell’ottavo Reggimento Lazio si stavano recando nel capoluogo per i servizi di ordine pubblico legati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Il veicolo dell’Arma è stato colpito da un altro mezzo, ribaltandosi e terminando la corsa contro le barriere di protezione di metallo che si trovano all’ingresso dell’area di servizio.
L’intervento dei soccorsi
Erano le 23 quando è partita la chiamata al 112: sul posto la Centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto sei ambulanze e due automediche, allertate in codice rosso, oltre ai Vigili del fuoco e alla Polizia Stradale, che si occupata dei rilievi e della ricostruzione, in corso, della dinamica del sinistro.
Dieci militari trasportati in ospedale
I feriti, medicati e visitati sul posto, sono poi stati trasportati in vari Pronto soccorso in codice giallo: le ambulanze sono state inviate negli ospedali Niguarda, San Raffaele, Policlinico di Milano, San Gerardo di Monza e Papa Giovanni di Bergamo.
La solidarietà del sindacato Sim
Il sindacato Sim Carabinieri, appresa la notizia dell’incidente, ha augurato in primis un augurio di pronta guarigione ai carabinieri feriti.
“In questo momento di difficoltà, tutto il Sim Carabinieri si stringe attorno ai dieci colleghi rimasti feriti. Esprimiamo il nostro più sentito augurio di una pronta e completa guarigione ai militari coinvolti, attualmente ricoverati presso diverse strutture ospedaliere della zona”.