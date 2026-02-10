Furgone dei Carabinieri si ribalta: feriti dieci uomini

Dieci carabinieri sono rimasti feriti, venendo trasportati in ospedale, a seguito del pauroso incidente avvenuto lunedì 9 febbraio 2026, sull’autostrada A4, all’altezza dell’area di servizio Brianza Nord e in direzione Milano, tra lo svincolo di Cambiago/Cavenago e l’immissione della Teem.

Furgone dei Carabinieri coinvolto in un incidente

Come riporta il sito primalamartesana.it, Il furgone con a bordo i dieci carabinieri dell’ottavo Reggimento Lazio si stavano recando nel capoluogo per i servizi di ordine pubblico legati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Il veicolo dell’Arma è stato colpito da un altro mezzo, ribaltandosi e terminando la corsa contro le barriere di protezione di metallo che si trovano all’ingresso dell’area di servizio.

L’intervento dei soccorsi

Erano le 23 quando è partita la chiamata al 112: sul posto la Centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto sei ambulanze e due automediche, allertate in codice rosso, oltre ai Vigili del fuoco e alla Polizia Stradale, che si occupata dei rilievi e della ricostruzione, in corso, della dinamica del sinistro.

Dieci militari trasportati in ospedale

I feriti, medicati e visitati sul posto, sono poi stati trasportati in vari Pronto soccorso in codice giallo: le ambulanze sono state inviate negli ospedali Niguarda, San Raffaele, Policlinico di Milano, San Gerardo di Monza e Papa Giovanni di Bergamo.

La solidarietà del sindacato Sim

Il sindacato Sim Carabinieri, appresa la notizia dell’incidente, ha augurato in primis un augurio di pronta guarigione ai carabinieri feriti.