Furibonda lite tra richiedenti asilo nell'ex convento, spunta anche un taglierino

Due feriti

L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 agosto: sul posto anche i Carabinieri e due ambulannze

Furibonda lite tra richiedenti asilo nell'ex convento di Camparada: spunta anche un taglierino. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 agosto 2025, in via Lario. Per riportare la calma all'interno della struttura si è reso necessario l'intervento di Carabinieri e ambulanze.

Furibonda lite tra richiedenti asilo nell'ex convento

L'allarme è scattato intorno alle 15. Stando a una prima ricostruzione dei fatti sembra che sia scoppiata una lite tra due richiedenti asilo ospiti del Centro di accoglienza straordinario. Dalle parole, però, si è presto passati ai fatti, con uno dei due contendenti che avrebbe anche afferrato un taglierino. Nella colluttazione che ne è seguita, entrambi gli stranieri sono rimasti feriti.

Sul posto ambulanze e Carabinieri

Immediatamente è scattata la chiamata alle Forze dell'ordine, giunte sul posto con due pattuglie dei Carabinieri della stazione di Arcore. Presenti anche due ambulanze per prestare i soccorsi ai due uomini che hanno riportate ferite da taglio, non gravi, alle braccia e al collo. In via Lario sono subito giunti anche i responsabili della cooperativa che gestisce la struttura, così come il sindaco Maria Luisa Cogliati e il vicesindaco Tiziano Beretta.

Uno in caserma, uno in ospedale

Subito dopo gli accertamenti, l'aggressore è stato poi accompagnato in caserma dai Carabinieri per i rilievi di rito; l'altro uomo, invece, è stato accompagnato in ospedale per ulteriori cure. Nessuno dei due, comunque, ha riportato ferite gravi.