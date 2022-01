Seregno

Il furto è avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 gennaio. il Comune mette a disposizione un fondo da 4 mila euro, che verrà destinato all’acquisto di sei computer utilizzati per la didattica.

Il Comune di Seregno contribuirà al ripristino della dotazione informatica della Scuola Speciale Rodari, dotazione informatica gravemente compromessa dopo il furto perpetrato da ignoti l’altra settimana.

Furto informatico alla scuola speciale Rodari: fondi dal Comune per l'acquisto di nuovi pc

In particolare, il Comune mette a disposizione – nella più ampia cornice della convenzione con la Scuola Speciale - un fondo da 4 mila euro, che verrà destinato all’acquisto di sei computer utilizzati per la didattica. Il contributo del Comune completa in misura importante il percorso avviato con una sottoscrizione popolare di sostegno: le risorse che generosamente sono pervenute alla Direzione Scolastica da vari sottoscrittori privati verranno destinati all’acquisto di tablet degli alunni e di altri materiale, principalmente utilizzato per la comunicazione dei bambini affetti da autismo.

Il Settore Tecnico del Comune è già attivato per provvedere alle riparazioni che si rendono necessarie per i danneggiamenti operati dai ladri.

Il furto

Il furto, lo ricordiamo, è avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 gennaio. Quando, noncuranti del sistema di allarme, ignoti si sono introdotti nello stabile attraverso una finestra che hanno prima divelto e hanno asportato tutti gli strumenti digitali portatili di cui il plesso era dotato. Tra questi, oltre ai pc che la scuola aveva acquistato all’inizio dell’anno scolastico e che aveva distribuito nelle cinque aule e negli uffici del plesso, anche ausili didattici personali che gli alunni avevano ricevuto in comodato d’uso dal Centro Territoriale di Supporto (Cts) della provincia di Monza.

Il sindaco "Costantemente impegnati a sostenere la scuola"

“Oltre al danno economico, pur molto importante, il furto nel laboratorio della Scuola Speciale della Rodari ha portato con se un diffuso sentimento di sdegno - ha voluto sottolineare il sindaco Alberto Rossi. La Scuola Speciale, infatti, rappresenta un’eccellenza del nostro territorio nell’ambito dell’inclusione scolastica di bambini diversamente abili e, di conseguenza, il furto è stato percepito come un gesto odioso contro le persone più fragili della nostra comunità. Come Comune ci siamo messi immediatamente a disposizione sia per riparare i danni, sia per riacquistare per intero il materiale rubato. D’intesa con la dirigente abbiamo concordato di valorizzare il gesto di quanti hanno generosamente contribuito alla sottoscrizione pubblica lanciata all’indomani del furto. Perché, se è importante e doveroso rimediare al danno economico e ripristinare al più presto la piena operatività didattica, riteniamo che rinforzare la grande rete di solidarietà che si è stretta attorno alla Scuola Speciale possa alimentare un sentimento costruttivo e creare un circolo virtuoso di vicinanza e sostegno. Per parte nostra, come Amministrazione, siamo costantemente impegnati

(sia prima che dopo questa vicenda) a sostenere con il massimo delle forze le attività della Scuola Speciale”.