Gabriele, l'influencer dei motori è una star del web

All’anagrafe fa Gabriele Sirtori, ma è conosciuto da tutti come il "mago dei motori" a tal punto da essere riuscito a trasformare il suo lavoro in una propria passione e ad aver aperto un canale Youtube con oltre 111mila iscritti da tutto il mondo e milioni di visualizzazioni.

"Il meccanico del web"

Una storia davvero particolare, unica nel suo genere, quella che vi stiamo per raccontare e che ha per protagonista il 39enne meccanico, titolare dell’officina "GaSi" che si trova in via Monte Rosa a Concorezzo. Un successo, arrivato per il 39enne meccanico dopo cinque anni intrisi di fatiche, lacrime, grossi investimenti economici ma anche tante soddisfazioni che nei giorni scorsi è stato anche suggellato dal primo cittadino Mauro Capitanio che ha dedicato a Sirtori un post su Facebook.

Il suo garage è una università dei motori

Sabato mattina siamo stati ospiti del suo garage, una vera università dei motori e ad accoglierci non poteva che esserci "Delta" (il nome è già tutto un programma) il bellissimo Golden retriever che tiene compagnia al suo padrone giorno e notte.