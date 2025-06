Gaia, la giovane atleta desiana nei Ragni di Lecco

Gaia Bonaita, 13enne di Desio, è una giovane scalatrice dei Ragni di Lecco. Studentessa della scuola media Rodari, grazie al supporto della sua famiglia, degli istruttori e dei suoi professori sta portando avanti con passione, dedizione e impegno la sua grande passione: arrampicare.

Secondo posto nelle competizioni regionali

Agonista dei Ragni di Lecco dal 2022 Gaia ha affrontato ogni nuova sfida con grande entusiasmo, riuscendo a conquistare una meritatissima seconda posizione nell'ultima gara, nelle competizioni regionali, che si è tenuta nella palestra Big Walls di Brugherio. Gaia è riuscita a conquistare il podio scalando i dieci metri della via di speed, una delle specialità dell'arrampicata sportiva, con un tempo di 5 secondi e 71 centesimi.

“Mi ritengo una ragazza fortunata - dice Gaia - Mi alleno tre/quattro giorni a settimana, per tre ore. Le palestre che frequento sono diverse, si trovano a Curno, Brugherio e Milano, perché la mia palestra, quella dei Ragni di Lecco, è attualmente in ristrutturazione”.

Nuovi obiettivi per la prossima stagione

Questo è stato un anno fortunato per l'atleta. Grazie ai risultati positivi ottenuti è stata convocata per il progetto Lombardia Climbing Team, che mira a supportare i migliori atleti lombardi, offrendo giornate di formazione, con istruttori e tracciatori di alto livello. Obiettivo del prossimo anno sarà per Gaia la partecipazione al Campionato Italiano Giovanile che solitamente si svolge ad Arco in Trentino. Quest’anno, infatti, l’ottava posizione conquistata in classifica generale non è bastata per ottenere la convocazione, riservata ai primi sei atleti di ogni categoria.