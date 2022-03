Varedo

Anche il consigliere Hector Rodriguez pronto a dare una mano mettendosi ai fornelli per una cena di raccolta fondi.

Si mobilita anche il mondo dell’arte per la raccolta fondi in favore dei restauri della cappella Agnesi.

Gallerista dona 60 quadri per finanziare i restauri della cappella Agnesi

Giulio Santabarbara, gallerista in pensione, da una quindicina d’anni residente in città, è pronto a donare sessanta opere della sua collezione privata di artisti del Novecento, per allestire una mostra. Il ricavato delle offerte per i dipinti andrà a sostenere il fondo istituito dal comitato per il recupero della chiesetta dell’Annunciazione alla Valera vecchia dove amava ritirarsi in preghiera la matematica e filosofa Gaetana Agnesi.

«Lo faccio volentieri, per me non è la prima volta, già in passo a Milano ho organizzato iniziative benefiche con opere d’arte» ha spiegato il gallerista 78enne, originario di Soresina, in provincia di Cremona, ma milanese d’adozione e ora, brianzolo.

Nella sua lunga carriera, arricchita anche dall’esperienza come pittore, ha organizzato mostre per raccogliere fondi destinati alla ricerca sulla sclerosi multipla, per acquistare la campana di una chiesa a Vercelli e per sostenere varie associazioni benefiche.

Ha conosciuto i maggiori artisti italiani del Novecento, ha collaborato con la poetessa Alda Merini e ha seguito per tanti anni il pittore Giorgio Caldarelli, meglio noto come il Gabibbo di Striscia la notizia. Proprio alla Valera, diversi anni fa, aveva organizzato una mostra di sue opere che riscosse molta partecipazione.

Le opere da donare

Le opere che Santabarbara ha intenzione di donare sono di noti artisti come Mimmo Rotella, Sergio Dangelo, Giorgio Caldarelli, Gino Gini, Paolo De Stefani, Giuseppe Motti, Concetto Pozzati, Ernesto Treccani.

«Sono disponibile a donare una sessantina di dipinti e a curare l’allestimento della mostra, mi serve solo una persona che mi aiuti ad appendere i quadri - ha continuato Santabarbara - le opere sono già incorniciate, chiaramente le cifre sarebbero inferiori al reale valore dei quadri, ma è giusto che sia così perché parliamo di una causa benefica».

Si pensa anche a una cena benefica

Un’altra proposta per raccogliere fondi destinati alla riapertura della chiesetta di viale Brianza arriva dal consigliere comunale Hector Rodriguez. Di professione fa il cuoco e si è reso disponibile a cucinare per una cena benefica. «Sono molto cattolico e mi piace molto quella cappella, non solo per il suo valore storico ma anche perché si tratta di un luogo intimo e raccolto dove poter pregare». Rodriguez spera si riesca a organizzare una cena di gala: «Io ho già cucinato in varie occasioni per tante persone e sono disponibile a farlo anche per questa, il ricavato delle offerte andrà a sostenere i restauri della chiesetta. So che alla Valera ci sono tante persone che si danno da fare per la comunità, speriamo che con la collaborazione di tutti si possa fare qualcosa di concreto per quello splendido luogo di culto»