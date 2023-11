Galline in camera da letto, animali ovunque in casa: smantellata la "stalla" nella villetta

Avevano trasformato la loro casa a Verano in una stalla con animali ovunque: galline in camera da letto, conigli liberi sul pavimento, cani, gatti e uccelli di ogni specie in giro per l'abitazione. Ma lunedì 20 novembre sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i tecnici Ats per portare via gli animali e smantellare tutto.

La segnalazione dei vicini

C'era di tutto in casa. Galline, polli, canarini, conigli, cocoriti, cornacchie, otto cani e innumerevoli gatti, tutti in casa. Da tempo i vicini vedevano scorazzare nel grande giardino gli animali, e più volte si sono lamentati per il cattivo odore e le condizioni igieniche; gli animali in questione però non si limitavano a stare all’esterno, ma vivevano nella grande abitazione in zona Caviana insieme ai proprietari, marito e moglie di mezza età, disoccupati. Una casa diventata a tutti gli effetti stalla. Sorprendente è stato infatti l’ingresso nella villetta.

L'intervento lunedì 20 novembre

Lunedì 20 novembre gli agenti della Polizia locale di Verano, supportati dall’ausilio dei tecnici Ats veterinaria e di quelli che si occupano di igiene sanitaria sono intervenuti, dopo le segnalazioni e dopo il sopralluogo. Scioccante quanto trovato all’interno.

La casa era diventata una stalla

Entrando nell’abitazione che si trova in una zona residenziale, hanno trovato animali e uccelli di diverse specie da tutte le parti: galline in camera da letto, paglia ed escrementi sul pavimento, voliere sparse ovunque, conigli in giro per le stanze e numerosi gatti, impossibile da quantificare. C’erano poi otto cani, cinque dei quali sono stati portati via dagli operatori per essere consegnati in affido al canile Fusi.

La coppia viveva tra gli animali e gli escrementi, in condizioni igienico sanitarie molto critiche: dei veri e propri accumulatori seriali, incuranti della sporcizia e del disordine.

Sequestrati animali e obbligo a sistemare

Gli accertamenti degli agenti hanno fatto sì che molti dei volatili venissero sequestrarti e portati via dai tecnici veterinari dell’Ats, mentre le cornacchie sono state portate vie dalla Polizia provinciale. Ora i proprietari della «casa-stalla» avranno una quindicina di giorni per sistemare tutto, pulire, eliminare le gabbie e creare spazi adatti per gli animali. Sono poi stati predisposti ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine, legati anche alle condizioni igienico sanitarie.

La coppia di veranesi rischia anche delle sanzioni amministrative.