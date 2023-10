"Game on": a Desio un progetto su devianza minorile e prevenzione

"Game on" a Desio: devianza minorile e prevenzione. Un'iniziativa in programma sabato a Villa Longoni.

Devianza minorile, in Villa Longoni il progetto "Game on"

I fenomeni di criminalità e devianza minorile sono sempre più frequenti. Consorzio Comunità Brianza insieme ai partner del progetto "Game on" presenta sabato 21 ottobre in Villa Longoni un evento pubblico che, attraverso laboratori e attività partecipate, intende attivare un confronto e promuovere lo scambio di buone pratiche.

"La nostra intenzione - dice Carlotta Figini, project manager per Consorzio Comunità Brianza - è provare insieme a comprendere questi episodi, capire come meglio agire, come contenerli e come esserci in quanto adulti".

Fino a oggi coinvolti quasi 900 ragazzi

Il progetto, "Game on: liberi di mettersi in gioco" (realizzato da Consorzio SiR con 48 partner, tra cui undici Amministrazioni cittadine e vincitore del bando Cambio Rotta della Fondazione Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile) è attivo già da due anni, e ha raggiunto con le sue attività fino ad oggi ben 236 minori autori di reato e quasi 900 ragazzi in attività di prevenzione.

Interventi di supporto educativo

Le azioni, proposte in questi mesi, hanno spaziato dal trekking in montagna, a laboratori e attività sportive e di agricoltura sociale, fino all’orientamento al lavoro e alla formazione. Non sono mancate, poi, le esperienze di restituzione alla comunità legate anche alla riqualificazione del quartiere o all’ingaggio in attività di volontariato. Principio portante di "Game on" è che si possano attuare interventi di supporto educativo e di riparazione agli atti di devianza prima che il minore entri formalmente nel circuito dei Servizi penali minorili. E' stato realizzato anche un gioco in scatola sul tema della legalità che nella produzione ha coinvolto gli stessi ragazzi, e che sarà presentato nel corso della giornata ospitata a Villa Longoni.

Il programma

Il programma della giornata a Villa Longoni prevede diverse iniziative:

- Una mostra retrospettiva di un reato: esposte opere e immagini legate al lavoro svolto con ragazzi autori di reato e rappresentano i vissuti, le emozioni e il lavoro di rielaborazione effettuato all’interno di un percorso di rilettura delle azioni devianti compiute.

- Un laboratorio di legalità, che permette di mettere in scena episodi in cui possiamo esserci sentiti vittime e/o protagonisti di un’ingiustizia per rileggere assieme tali situazioni attraverso l’uso dei materiali di scarto industriale.

- Giocare alla legalità: un gioco in scatola che ha come obiettivo quello di educare e sensibilizzare alla legalità, presentando in modo ludico concetti giurisprudenziali, leggi, articoli del codice penale e del codice della strada.

- Pre-senti, un atelier creativo per figli e genitori in cui sviluppare metafore artistiche nel tempo della crescita verso l’autonomia in funzione preventiva. L’atelier sarà tenuto da un mediatore dei conflitti e arte terapeuta.

- Guardie, ladri e poi? Gli operatori proporranno quattro attività di gioco, volte a informare sul fenomeno della devianza giovanile nel territorio e a fare riflettere sulla propria rappresentazione del fenomeno.