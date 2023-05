Gara al quagliodromo in favore di "Insieme per Fily Onlus"

Fine settimana di gara al quagliodromo di Seveso a scopo benefico: raccolti fondi in favore di "Insieme per Fily Onlus".

Due giorni di gara

Le associazioni venatorie sevesine Fidc e Anlc hanno organizzato sabato 6 e domenica 7 maggio una gara a scopo benefico presso il quagliodromo di Seveso in località Altopiano. La manifestazione ha visto la partecipazione di 96 cani, divisi in tre categorie: continentali, inglesi e cerca. Obiettivo raccogliere fondi in favore di "Insieme per Fily Onlus", associazione che si occupa di assistenza a bambini e ragazzi malati di tumore. Obiettivo raggiunto con successo visto che, anche grazie ad una piccola lotteria, sono stati raccolti 1030 euro.

Grande soddisfazione

Presenti alla manifestazione Luca Agnelli, presidente provinciale di Federcaccia Milano, Monza e Brianza, che si è sentito orgoglioso dell'operato dei cacciatori. Presente anche Antonio Finocchio, presidente e fondatore della Onlus, che ha ringraziato i cacciatori sevesini, che da anni collaborano con l'associazione. Insieme a loro anche il presidente dei cacciatori sevesini Renato Fratus:

"Ringrazio di cuore i partecipanti e i collaboratori. Senza di loro non saremmo riusciti ad ottenere questo grande risultato - sottolinea - Grazie in particolare ad Oscar Gobri, Andrea Zardin, Ernesto Romanò, Renato Maffio, Enrico Zanni e i giudici Sergio Gobri ed Ezio Caimi oltre che a tutti i cacciatori".

Questa la classifica:

CONTINENTALI:

1) Ezio Zanon con epagneul breton Billj

2)Ezio Zanon con epagneul breton Zorro

3)Salvatore Inzillo con epagneul breton Furbo

4) Renato Maffio con epagneul breton Aika

5) Massimo Maggiore con epagneul breton Kora

INGLESI:

1) Mario Perlini con pointer Rino

2) Renata Giovannini con setter Zara

3) Sergio Franzoni con setter Brenda

4) Renzo Stefanetto con setter Birra

5)Giuseppe Celli con setter Luna

CERCA:

1) Ernesto Romano con springer Wolf

2)Livio Locatelli con springer Jang

3) Matteo Marchetti con springer Mec

4) Moreno Marchiori con coker Black

5)Livio Locatelli con springer Ago