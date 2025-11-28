Gara deserta, grosso guaio al centro sportivo comunale

La gara è andata deserta, il Centro sportivo comunale “Santa Caterina”, ad Agrate Brianza, resta “senza” gestore.

Nessuno vuole gestire il centro sportivo comunale

Doccia fredda allo scadere, la scorsa settimana, del termine ultimo per la presentazione delle offerte per la presa in carico dell’impianto di via Dante per i prossimi 12 anni. Nessun potenziale operatore si è fatto avanti, nemmeno il “Csa Tennis”, la società che lo ha gestito, e per il momento continua a farlo, dal 2007 ad oggi.

A scoraggiare i lavori di riqualificazione a carico del privato

Un flop che va ricondotto con ogni probabilità al pesante carico di lavori di riqualificazione degli impianti inserito dall’Amministrazione comunale di centrosinistra nel bando. In sostanza chi si fosse aggiudicato la gestione fino al 2037 avrebbe dovuto sborsare negli anni circa 350mila euro (a cui il Comune ne avrebbe aggiunti altri 250mila euro circa) per la sistemazione in particolare del palazzetto che necessita di vari interventi di riqualificazione che non possono più attendere. Palazzetto che compone il centro sportivo, insieme alla tensostruttura dedicata a pattinaggio e hockey, ai campi da calcetto e da tennis e alla piscina all’aperto. Oltre al bar-ristorante.

Proroga in attesa di capire cosa fare

Per correre ai ripari il Comune ha concesso al “Csa” un’ulteriore proroga fino a dicembre, alla quale quasi certamente ne seguirà un’altra, con la motivazione della “pubblica utilità” per assicurare la continuità dei servizi offerti. Il tutto in vista di una nuova gara.