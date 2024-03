Gara di paraciclismo domenica a Carate Brianza: ecco le strade chiuse alle auto

Strade chiuse e divieto di circolazione lungo il circuito che ospiterà a Carate Brianza la terza edizione della «Handcycling Race Carate Brianza», gara organizzata dall’associazione «Piccoli Diavoli Tre Ruote asd Onlus» e valida come prova in linea per il campionato italiano di handbike e triciclo (paraciclismo).

L'elenco delle strade chiuse a Carate Brianza

La manifestazione si disputerà domenica 24 marzo su un circuito ad anello con partenza e arrivo degli atleti in via Rivera.

La corsa di paraciclismo attraverserà via Lombardia, via dell’Immacolata, fino alla rotatoria via dell’Immacolata-via Grossi e proseguirà in via Della Valle. Il percorso svolterà poi a destra in via Piemonte, quindi in via Lombardia, via del Valà, via Cristoforo Colombo, con altra svolta in via Tiziano fino al traguardo in via Rivera.

Secondo quanto disposto dall’ordinanza della Polizia locale, dalle 11 alle 17 (e comunque fino a fine gara) vengono istituti il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito lungo tutte le strade facenti parte del circuito: via Grossi sarà percorribile fino al civico 2; via Dei Gaggioli e via King fino alla rotatoria con via Immacolata-Grossi; via Della Valle resterà invece chiusa in corrispondenza della rotatoria via Dell’Immacolata-via Grossi; via Piemonte non sarà accessibile in corrispondenza dell'uscita Statale 36-via Piemonte e dell’intersezione fra via Piemonte e via Della Valle, sino alla rotatoria con via Lombardia.

Via Lombardia sarà completamente chiusa alla circolazione veicolare da via Rivera-via Moscatelli sino a via Rivera-via Del Vala mentre via Rivera in direzione Albiate-Carate verrà interrotta in corrispondenza della rotatoria con via Del Vala/via Lombardia; mentre con direzione Carate- Albiate, sarà possibile percorrerla fino all'intersezione con via King e via Montessori.

Chiusa anche via Del Valà

Chiusa anche via Del Valà in corrispondenza di via Cristoforo. Colombo e cascina Sant'Ambrogio; non sarà possibile immettersi in via Del Valà ed in via Colombo per tutti i veicoli provenienti da via Lotto, via Caravaggio, via cascina Sant'Ambrogio e via Cristoforo Colombo.

Gli automobilisti che provengono da queste strade non potranno dunque proseguire verso Carate, ma solamente verso Albiate e fare rientro facendo attenzione al doppio senso di circolazione e con il limite di velocità di 10 chilometri orari. Anche via Cristoforo Colombo in direzione Carate - Albiate sarà interrotta in corrispondenza dell'intersezione con via Tiziano dove sarà presente uno sbarramento; mentre sarà vietata l'immissione nelle vie facenti parte del circuito per tutti i veicoli provenienti dalla via Caravaggio, via Del Dosso, via Gramsci, via Liguria, via Lotto, via Tiziano, via Padre lvaldi.

Dalle ore 17 di sabato 23 marzo alle ore 17 di domenica 24 marzo, e comunque fino al termine della manifestazione, viene infine istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in via Rivera all’altezza del civico 50.