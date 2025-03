Gardenie e ortensie contro la sclerosi multipla: i volontari in piazza

In occasione della Giornata internazionale della Donna anche a Carate Brianza, come in migliaia di città in Italia, i volontari di Aism (Associazione italiana Sclerosi Multipla) scendono in piazza.

Week-end solidale a Carate Brianza

Oggi, sabato 8 marzo e domani, domenica 9 marzo il banchetto in piazza IV Novembre a Carate Brianza promuove la manifestazione solidale Gardensia, giunta quest'anno alla sua ventesima edizione. In vendita gardenie e ortensie, simbolo del legame tra le donne e la lotta contro la sclerosi multipla.

Da due decenni, la manifestazione porta nelle piazze italiane fiori e impegno per la ricerca. Evolvendosi da "Fiorincittà" alla profumatissima Gardenia fino all'attuale Gardensia, il progetto ha consolidato il suo ruolo nella sensibilizzazione sulla sclerosi multipla e nella raccolta fondi. Due fiori, una gardenia e un’ortensia, rappresentano il forte legame tra le donne e una malattia che colpisce il doppio delle donne rispetto agli uomini.

La lotta contro una malattia invalidante

La sclerosi multipla è una malattia neurologica cronica, imprevedibile e progressivamente invalidante, che si manifesta generalmente tra i 20 e i 30 anni, una fase cruciale della vita. Attraverso "Gardensia", Aism invita a scegliere una pianta e contribuire così alla ricerca scientifica e al potenziamento dei servizi per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

Nonostante i progressi della ricerca, le cause della malattia rimangono sconosciute e non esiste ancora una cura definitiva. Tuttavia, i risultati degli ultimi 20 anni hanno migliorato significativamente la qualità della vita delle persone con sclerosi multipla, grazie a terapie innovative e approcci integrati.

Promossa da Aism, la manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Grazie all’impegno di oltre 14.000 volontari, circa 5.000 piazze italiane offriranno la possibilità di donare e ricevere una pianta a fronte di un contributo minimo di 15 euro per pianta.