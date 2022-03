Gatta abbandonata in un parcheggio, salva grazie a un camionista e a una volontaria Enpa

Agrate Brianza

Era stata rinchiusa in una gabbietta e infilata in un sacchetto nel parcheggio del Centro direzionale Colleoni.

Deve la sua salvezza ad un autista di pullman che ha notato la gabbietta spuntare da un sacchetto per la spesa e alla volontaria intervenuta poi per recuperarla.

Una storia di abbandono, fortunatamente a lieto fine, che ha per protagonista una gatta tratta in salvo ad Agrate Brianza.

A rendere nota la vicenda è stata l'Enpa di Monza che ora ha preso in carico la micia.

Rinchiusa in una gabbietta all'interno di un sacchetto

"Chi l’ha messa nel trasportino e perché, forse non lo sapremo mai - raccontato la storia i volontari di Enpa - E chissà per quanto tempo sarebbe rimasta lì, nel parcheggio deserto del Centro Direzionale Colleoni di Agrate, se un autista di pullman fa non si fosse fermato, di sabato, per sgranchire le gambe. Perché, se durante la settimana c’è un via-vai continuo di lavoratori, nel weekend in quel luogo non c’è nessuno".

Salvata da un'autista di pullman e da una volontaria

L’uomo ha notato un trasportino di plastica infilato in un sacchetto del supermercato. All’interno del trasportino, sporco di cibo schiacciato sul fondo, c’era un gatto bianco e tigrato (rivelatasi poi una femmina) con le pupille degli occhi verdi dilatate e le orecchie abbassate per il terrore.

Pensando di soccorrerla per darle del cibo, l’autista ha aperto la grata frontale del trasportino. E in men che non si dica la micia è fuggita dalla sua trappola riparandosi sotto una fitta siepe. L’uomo ha quindi allertato la Polizia Locale di Agrate che, vista la difficoltà della situazione, ha richiesto il supporto di Franca Pritelli, volontaria che opera da anni sul territorio per la cattura di gatti di colonia, la loro sterilizzazione e il successivo rilascio.

Catturata e messa in sicurezza

"La micia fortunatamente, non si era mossa dal suo rifugio quando è arrivata Franca, ma non ha ceduto alla tentazione dell'esca offerta dalla volontaria esperta, infilatasi lei stessa tra le foglie secche sotto la siepe - raccontano ancora da Enpa - L’immobilità della gatta le ha comunque permesso di calare una gabbietta dall’alto e metterla in sicurezza, consegnandola poi al servizio di accalappiamento Ats".

Una gatta anziana di proprietà

Visitata dai veterinari al gattile di Monza, la gatta, anziana e già sterilizzata, è apparsa in condizioni di salute relativamente buone. Il carattere poco “amichevole” ha fatto pensare in un primo momento che si trattasse di un micia di colonia spostata (illecitamente) dal suo habitat. Ma l’assenza del caratteristico taglietto a forma di mezzaluna che viene praticato nell’orecchio sinistro ai gatti di colonia al momento della sterilizzazione ha fatto poi pensare ad una micia di proprietà, abbandonata in modo crudele all'interno della gabbia in un luogo isolato.

Abbandonata in modo crudele

Una condizione che, senza l'intervento dell'autista, l'avrebbe probabilmente condannata alla morte di stenti. Chi avesse informazioni su questa gatta o sul suo abbandono è invitato a contattare Enpa alla mail maltrattamenti@enpamonza.it.

