Gli appuntamenti rivolti a cittadini, volontari e associazioni impegnati nella cura delle colonie feline o nell’accudimento dei gatti, hanno visto la partecipazione di 45 persone

Si è concluso mercoledì sera il corso “Gatti liberi. Cura, gestione, convivenza”, promosso dal Comune di Desio in collaborazione con ATS Brianza. Al termine del ciclo di tre incontri, che ha previsto oltre dieci ore di formazione gratuita, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ai 45 iscritti.

Gatti liberi, concluso il corso promosso da Comune e Ats Brianza

Gli appuntamenti erano rivolti a cittadini, volontari e associazioni impegnati nella cura delle colonie feline o nell’accudimento dei gatti, anche in ambito domestico. Per i partecipanti il corso ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento sul benessere animale, affrontando non solo i bisogni primari, come alimentazione e idratazione, ma anche gli aspetti etologici e comportamentali.

Nel corso degli incontri sono state inoltre fornite indicazioni pratiche sulla gestione quotidiana dei gatti, sulle corrette modalità di relazione e sull’interpretazione dei comportamenti in risposta a diversi stimoli. Ampio spazio è stato dedicato anche agli aspetti normativi, alle procedure per l’apertura e la gestione delle colonie feline, oltre che ai temi della sterilizzazione e degli interventi in caso di animali feriti o malati.

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I commenti

“Ringrazio i veterinari intervenuti e tutti i partecipanti che, con il loro contributo, hanno favorito il confronto e lo scambio di esperienze – commenta l’assessore al Benessere Animale, Stefano Guidotti –. È stata un’occasione preziosa per acquisire competenze utili a migliorare il benessere degli animali e promuovere una corretta convivenza anche negli ambienti domestici”. “ATS Brianza ha organizzato questo percorso formativo – evidenzia il dottor Diego Perego, Direttore del Dipartimento Veterinario di ATS Brianza – perché la tutela del benessere animale passa innanzitutto dalla conoscenza e dalla collaborazione tra istituzioni, volontari e cittadini. La gestione dei gatti che vivono in libertà richiede competenze specifiche, attenzione agli aspetti sanitari e rispetto delle esigenze etologiche degli animali. Incontri come questi rappresentano un’importante occasione per diffondere corrette pratiche di cura e gestione delle colonie feline, promuovendo al tempo stesso una convivenza equilibrata con il contesto urbano. La partecipazione registrata conferma una crescente sensibilità verso questi temi e dimostra quanto sia fondamentale continuare a investire nella formazione e nella sensibilizzazione del territorio”.

Solo nella prima parte del 2026 sono state oltre 150 le persone coinvolte nei percorsi formativi promossi dal Comune di Desio insieme ad ATS Brianza e alle associazioni del territorio.