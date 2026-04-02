Gatti liberi, un corso di formazione di Ats Brianza

Ats Brianza, in collaborazione con il Comune di Desio, organizza un corso in tre giornate rivolto a tutti gli amanti dei gatti e, in particolare, a chi desidera approfondire la conoscenza del loro benessere complessivo, comprendendo non solo i bisogni primari (cibo e acqua), ma anche quelli etologici.

L’iniziativa

Il corso è pensato soprattutto per chi accudisce gatti che vivono in libertà o gestisce colonie feline. Durante gli incontri saranno fornite informazioni pratiche sulla gestione quotidiana, sugli aspetti normativi, sulle procedure di apertura e gestione delle colonie feline, sulle modalità di sterilizzazione, nonché sulla gestione dei gatti feriti o malati.

Il corso si svolgerà nella Sala Comunale Pertini di via Gramsci 3 a Desio nelle serate del 13, 20, 27 maggio dalle 19 alle 22,30.

È possibile iscriversi, entro l’8 maggio, inquadrando il qr code presente nella locandina presente sul sito di ATS Brianza.

Il calendario

Il programma prevede per mercoledì 13 maggio riflessioni su “Gatti liberi: una responsabilità condivisa” a cura di Diego Perego (Direttore Dipartimento Veterinario e Direttore Servizio Igiene Urbana Ats Brianza), “Come cominciare bene e partire dai primi giorni di vita del gatto: lo svezzamento, la socializzazione, i bisogni particolari” di Laura Borromeo (Studiosa del comportamento Felino ed esperta della riabilitazione dei gatti problematici, Formatore operatori di gattili) e “Le principali normative d’interesse che riguardano i gatti liberi e la gestione delle colonie feline” di Antonella Fiore (Veterinario ATS Brianza Esperto in medicina

comportamentale del cane gatto e NAC).

Per mercoledì 20 maggio 2026 “Gestire la colonia di gatti liberi rispettando le esigenze etologiche dei gatti”, “L’organizzazione sociale, la comunicazione, l’urbanizzazione” e “Come alimentarli e gestire le risorse senza provocare conflitti” di Laura Borromeo e “La gestione dei gatti che vivono in libertà feriti o gravemente ammalati” di Alessia Gullotta (Veterinario ATS Brianza).

Chiusura mercoledì 27 maggio “Sterilizzazione come, quando, perché”, “Attrezzature catture e ricovero” e “Esercitazioni pratiche per i partecipanti” di Laura Borromeo e “Le procedure di sterilizzazione dei gatti che vivono in libertà” di Virna Cavalli (Veterinario ATS Brianza Esperto in medicina comportamentale

del cane gatto e NAC)