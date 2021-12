Adesso sta bene

Lo spettacolare salvataggio è avvenuto sabato sera a Macherio.

Gattino in pericolo sui tigli di via Milano, intervengono i Vigili del fuoco. Lo spettacolare salvataggio si è verificato ieri sera, sabato 18 dicembre 2021, a Macherio.

Forti miagolii

L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri, sabato 18 dicembre 2021, a Macherio. Una serie di forti miagolii provenienti da via Milano hanno allarmato i residenti della zona. Quest'ultimi dopo diversi minuti si sono accorti che le "grida d'aiuto" arrivavano da uno dei tigli presenti lungo la via. In cima era infatti salito un gatto, spaventato e non più in grado di scendere.

L'intervento dei Vigili del fuoco

Per salvare il gattino sono quindi intervenuti i Vigli del fuoco, arrivati in via Milano con un'autoscala. Grazie all'utilizzo del braccio meccanico i Vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il felino e trasportarlo fino a terra. Il gattino è stato quindi salvato e affidato.