E' stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza domenica nel tardo pomeriggio a Besana in Brianza per un gattino rimasto incastrato in un pluviale.

Gattino intrappolato nel pluviale viene salvato dai Vigili del fuoco

L'intervento è scattato intorno alle 17 in Via Giuseppe Garibaldi. Il piccolo micio era rimasto intrappolato in un pluviale interrato in un giardino. I pompieri arrivati dal distaccamento di Carate Brianza, una volta giunti sul posto, hanno incominciato a scavare e sono riusciti a intercettare il pluviale interessato. In pochissimo tempo poi sono riusciti a recuperare il gattino, fortunatamente in ottime condizioni.