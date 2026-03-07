Gelo e vandali, a rischio i limoni donati dalla famiglia del compianto antiquario

Complici i vandali che hanno rimosso i teli protettivi e le gelate notturne dell’inverno (con le minime che in città hanno raggiunto anche punte di 5-6 gradi sotto zero), rischiano di morire le dodici piante di limone donate nel maggio di due anni fa al Comune di Carate Brianza dalla famiglia del compianto antiquario Guido Lamperti.

La segnalazione al Giornale di Carate

La segnalazione dei vasi ornamentali con le foglie visibilmente «arricciate», sistemati all’ingresso di Villa Cusani Confalonieri, è arrivata al Giornale di Carate da un lettore, accompagnata da alcune eloquenti immagini che documentano i pesanti effetti delle gelate sulle dodici piante che la famiglia dell’antiquario benefattore del Beldosso aveva voluto omaggiare alla comunità dopo la sua morte avvenuta alla metà di maggio del 2023 all’età di 91 anni.

Per «misurare» l’entità dei danni e lo stato di salute delle piante bisognerà aspettare la prossima fioritura, dal momento che, senza protezioni adeguate, limoni e agrumi in generale in vaso, hanno solitamente davvero scarse capacità di potere sopravvivere.

L’intervento del Comune

«Le piante, appena terminata a dicembre la mostra “Venere che benda Amore” dedicata a Tiziano Vecellio, erano state tutte regolarmente coperte con apposito “telo Tnt” per proteggerle dalle gelate che avevamo già riscontrato proprio a ridosso della conclusione dell’evento – spiega il vicesindaco Luca Cesana – Dalle fotografie che la redazione ha trasmesso agli uffici come segnalazione risulta, però, che alcune coperture siano state rimosse…».

Dura la presa di posizione dell’Amministrazione comunale.

«Condanniamo con fermezza questo gesto, così come condanniamo il danneggiamento a uno dei vasi. Sono episodi inaccettabili, soprattutto in un periodo in cui, senza mostre o eventi di richiamo, il presidio del parco di Villa Cusani Confalonieri è meno sollecito. A seguito della segnalazione, ci siamo comunque immediatamente attivati – ha aggiunto ancora Cesana – Un giardiniere è stato incaricato di riposizionare le coperture e di mettere in atto tutte le azioni necessarie per ripristinare il vigore delle piante, comprese eventuali concimazioni o altri interventi agronomici opportuni. Rimaniamo vigili sulla situazione – ha assicurato il vicesindaco – e ringraziamo il Giornale di Carate e chi, con spirito collaborativo, segnala per l’attenzione nei confronti dei beni pubblici e dell’Amministrazione comunale».