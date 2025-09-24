Gelsia Ambiente al fianco dei Comuni dopo l’alluvione

Compattatori e mezzi speciali per la rimozione dei detriti dalle strade e turni straordinari per le operazioni di pulizia. A Cabiate e Cesano Maderno apertura straordinaria del centro di raccolta

Gelsia Ambiente al fianco dei Comuni e dei cittadini brianzoli colpiti dall’alluvione.

Interventi straordinari dopo l’alluvione

Dopo i nubifragi di lunedì scorso, 22 settembre, Gelsia Ambiente ha predisposto turni straordinari per facilitare le operazioni di pulizia, ripristino e raccolta rifiuti nelle aree più danneggiate. Gli interventi straordinari, già iniziati, proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’utilizzo di compattatori e mezzi speciali dedicati alla rimozione dei detriti direttamente dalle strade. Per agevolare i cittadini di Cabiate, Gelsia Ambiente ha deciso di aprire eccezionalmente il centro di raccolta comunale anche oggi, mercoledì 24 settembre, fino alle 17. Apertura anche domani, giovedì, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17 per il conferimento dei materiali e dei rifiuti provocati dall’esondazione.

“Supporto attivo al territorio”

Anche la piattaforma ecologica di Cesano Maderno sarà aperta in via straordinaria nella giornata odierna, fino alle 16.30. “Queste misure rientrano nel quadro delle iniziative di supporto attivate sul territorio – sottolinea Cristina Fusco, direttore generale di Gelsia Ambiente – Il nostro obiettivo è essere al fianco delle comunità colpite con tempestività e concretezza, offrendo strumenti utili per affrontare l’emergenza e ripristinare quanto prima la normalità”.