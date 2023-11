Aprirà domani, mercoledì 15 novembre a Nova Milanese, in Via Giussani presso il Palazzo Comunale, un nuovo sportello Gelsia Ambiente a disposizione di tutti i cittadini e delle attività produttive.

Gelsia apre un nuovo sportello a Nova Milanese

Il nuovo spazio sarà aperto tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 e gli utenti vi si potranno recare per usufruire di diversi ì servizi. Potranno in particolare avere informazioni relative alla raccolta differenziata, ritirare i sacchi della raccolta differenziata (solo le nuove utenze) e ritirare la G-Card per le nuove utenze non domestiche, fare segnalazioni.

Gelsia ricorda anche che per tutte le informazioni sono a disposizione anche il servizio clienti al numero verde gratuito 800.445964, il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente.

(foto archivio)