Gelsia, nuove modalità per il ritiro dei rifiuti in due Comuni. A partire dal 1 gennaio 2023: a Verano Brianza per verde e ingombranti, a Renate solo gli ingombranti

Nuove modalità per il ritiro dei rifiuti in due Comuni

Gelsia annuncia novità per il ritiro rifiuti a Verano Brianza e Renate dal 1 gennaio 2023. A Verano Brianza riguardano le nuove modalità di ritiro del verde a domicilio in abbonamento, per gli utenti che ne faranno richiesta, e di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. A Renate invece la nuova modalità riguarda solo il ritiro degli ingombranti e dei grandi RAEE a domicilio. Anche per questo Comune il servizio avverrà su prenotazione e resterà gratuito per i cittadini over 70 anni di età e per le categorie fragili, mentre per i soggetti non esentati sarà richiesto un contributo calmierato.

Ritiro del verde a Verano

Oltre a poter sempre conferire gratuitamente gli sfalci verdi in Piattaforma Ecologica, i cittadini di Verano avranno la possibilità di sottoscrivere un contratto con Gelsia Ambiente che ne prevede la raccolta con modalità domiciliare tramite lo svuotamento di contenitori carrellati da 240 litri dotati di tag RFID e di adesivo identificativo, che dovranno essere esposti da marzo a novembre, secondo il calendario quindicinale pubblicato sul sito internet www.gelsiambiente.it e disponibile anche su G-App.

Consegna dei contenitori

A chi sottoscrive l’abbonamento, Gelsia Ambiente consegnerà a domicilio i contenitori in comodato d’uso entro 15 giorni lavorativi.

Questa tipologia di raccolta rientra nei servizi “on demand”, che non va ad incidere su chi non vuole o non ha la necessità di usufruire del ritiro a domicilio, ma che viene attivato e calibrato a seconda delle singole necessità degli utenti.

Per ulteriori informazioni

Le modalità di prenotazione non cambieranno, sarà necessario compilare il modulo online o contattare il numero verde gratuito 800.445964. La modalità ordinaria di conferimento dei rifiuti ingombranti in Piattaforma Ecologica continuerà ad essere valida. Per maggiori informazioni è disponibile anche il numero 800.445964 e l’indirizzo mail info@gelsiambiente.it.