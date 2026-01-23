Gelsia rinnova l’impegno per il decoro e il verde urbano. Nei prossimi tre anni continuerà a prendersi cura delle rotatorie di via Monte Grappa e piazza Tobagi

Manutenzione e cura di due rotatorie

Prosegue anche per i prossimi anni l’impegno di Gelsia a favore del decoro e della valorizzazione del verde urbano di Limbiate. È stato infatti rinnovato l’accordo con il Comune per la manutenzione e la cura delle rotatorie di via Monte Grappa e piazza Tobagi, due snodi strategici della viabilità cittadina.

Accordo per i prossimi tre anni

L’intervento, di durata triennale, prevede la gestione continuativa delle aree verdi con fioriture stagionali e soluzioni paesaggistiche pensate per garantire continuità, ordine e armonia nel tempo, contribuendo alla qualità degli spazi pubblici attraversati quotidianamente da residenti e visitatori.

“La cura del verde urbano è parte di una responsabilità più ampia verso i territori in cui operiamo – sottolinea Mauro Ballabio, Presidente di Gelsia – Il rinnovo di questo intervento conferma la volontà di accompagnare l’Amministrazione comunale nella gestione degli spazi pubblici, con un’attenzione costante al decoro e alla sostenibilità”.

Presenza consolidata a Limbiate

L’attività sulle rotatorie si inserisce in una presenza consolidata di Gelsia sul territorio di Limbiate. In città è infatti attivo uno dei Gelsia Point della Brianza, punti di riferimento aperti alla cittadinanza per informazioni sui servizi energetici, supporto nella lettura delle bollette e consulenze personalizzate, a conferma della società di un rapporto continuativo e diretto con la comunità locale.