Gelsia sostiene il gala benefico a favore di White Mathilda

I biglietti sono ancora disponibili presso l’Auditorium di Seregno. Il ricavato sarà interamente destinato a finanziare progetti di protezione, ascolto e supporto dedicati alle donne in difficoltà

Due serate di danza per dire no alla violenza sulle donne sostenute da Gelsia Ambiente.

Gelsia sostiene il gala benefico

Il 13 e 14 dicembre, all’Auditorium di Seregno, va in scena Non Chiedeteci Silenzio, il gala benefico sostenuto

da Gelsia a favore delle donne vittime di violenza. Lo spettacolo, promosso dall’associazione White Mathilda e realizzato in collaborazione con l’Officina delle Arti APS di Giussano, con il patrocinio del Comune di Seregno, unisce arte e impegno sociale.

Il gala offre un programma ricco di coreografie e workshop, concepiti per trasformare la danza in un linguaggio universale di sensibilizzazione. Il pubblico potrà assistere a una serie di performance,

intervallate da brevi laboratori e letture sceniche, pensate per raccontare storie di resistenza, coraggio e solidarietà.

“Siamo felici di sostenere questa iniziativa, che unisce arte e impegno sociale e contribuisce concretamente alle attività di White Mathilda – dichiara Mauro Ballabio, Presidente di Gelsia –, Con la nostra presenza sul territorio, attraverso diverse realtà e progetti, vogliamo affiancare chi lavora ogni giorno per proteggere e accompagnare chi è in difficoltà”.

“Attraverso il linguaggio universale della danza, “Non chiedeteci silenzio” intende promuovere un messaggio di militanza contro il fenomeno della violenza di genere, supportare l’associazione White

Mathilda, sensibilizzare la società verso il ‘fenomeno a cascata’ della violenza di genere – Edoardo Silva, direttore Artistico dell’evento –. Il nostro obiettivo è quello di coniugare la danza con l’offerta di

una piattaforma di formazione e condivisione per tutti coloro che desiderano intraprendere la carriera del danzatore o danzatrice”

Il ricavato della vendita dei biglietti, disponibili presso l’Auditorium di Seregno e online, sarà interamente devoluto a White Mathilda per finanziare progetti di protezione, ascolto e supporto rivolti alle donne in difficoltà.