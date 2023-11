Genitori a Messa...e bambini nella cripta a giocare

La Comunità pastorale San Paolo di Giussano propone uno spazio gioco dedicato ai piccoli per consentire a mamma e papà di seguire la messa della domenica.

Spazio in chiesa, tutto dedicato ai bambini

“Lasciate che i bambini vengano a me”, recita il Vangelo e così sarà per i piccoli della comunità pastorale San Paolo, che ha attivato una nuova iniziativa per le famiglie. Mentre mamma e papà saranno a messa, i loro bambini staranno nella cripta a giocare, nell’attesa che finisca la funzione. E' stato infatti pensato uno spazio di accoglienza e gioco cosicchè anche i più piccini d’ora in poi, potranno partecipare alle funzioni religiose.

Iniziativa per bimbi da 0 a 6 anni

La parrocchia di Giussano riprende la proposta dedicata ai bambini da 0 a 6 anni, per coinvolgerli e farli partecipare alla celebrazione eucaristica presso la cripta della Basilica di Giussano.

Questa iniziativa, che già in passato si è svolta, e che si è concretizzata anche in altre parrocchie italiane, renderà possibile un primo approccio dei più piccoli alla liturgia e permetterà ad entrambi i genitori di poter partecipare alla Messa. Per le famiglie con bimbi piccoli, infatti, non sempre è possibile portare i propri figli alla messa e spesso si preferisce non andare in chiesa per evitare di disturbare i fedeli in preghiera. Ed ecco quindi la soluzione.

Giochi e benedizione in cripta

Ogni domenica, quindi, prima della celebrazione delle 10 i bambini verranno accolti all’ingresso della sacrestia e accompagnati in cripta; al termine della Messa il sacerdote benedirà i piccoli che raggiungeranno i genitori.

Si cercano volontari e giochi

La comunicazione pubblicata sul bollettino parrocchiale oltre ad informare le famiglie di questa novità, ha l’obiettivo anche di cercare volontari: chi desidera infatti offrire il proprio aiuto per dare un amano al gruppo delle mamme ad intrattenere i bambini durante la celebrazione, oppure regalare materiale (giochi o altro) può mettersi in contatto con la segreteria parrocchiale di Giussano.