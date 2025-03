Tanta buona volontà e olio di gomito per una completa pulizia di campo sportivo e spogliatoi. Allenatori, dirigenti, ma anche mamme e papà si sono radunati la scorsa domenica mattina all’oratorio di Baruccana a Seveso per una completa pulizia del campo da calcio dell’oratorio e dei locali spogliatoio per il primo «Eco Day Robur».

Genitori, dirigenti e allenatori della Robur puliscono l’oratorio da mozziconi e bottiglie

A lanciare la proposta il nuovo presidente dell’associazione sportiva Robur Fbc 84, Luca Giagnacovo. Dalle 9 dirigenti, allenatori e genitori, insieme anche a qualche giovane atleta, si sono radunati in oratorio per iniziare le pulizie. C’è chi si è occupato del taglio dell’erba e delle piante a bordo campo, chi ha raccolto rifiuti disseminati in prossimità delle panchine e nello spazio compreso tra il campo e il muro di cinta e chi invece, armato di scope e spazzoloni, si è dedicato alla pulizia delle sedie, delle scale e dei cinque spogliatoi (i quattro riservati alle squadre e quello dell’arbitro). Il maltempo dei giorni precedenti non è stato d’aiuto, soprattutto nel raccogliere i rifiuti, ma alla fine la missione è riuscita.

Tanti come detto i materiali abbandonati, di ogni genere: carte di caramelle, pacchetti di patatine, penne, fazzoletti di carta, ma soprattutto bottiglie di plastica vuote, mozziconi di sigaretta e ricariche di sigarette elettroniche. Segnali di come troppo spesso il campo sportivo e l’area attorno alle panchine vengano presi come un vero e proprio deposito di rifiuti. Colpa di atleti e dirigenti, vero, ma anche di chi frequenta l’oratorio. Tante bottigliette vengono magari dimenticate e abbandonate da giocatori della stessa Robur, ma è anche vero che sono anche tante altre le persone che sporcano fuori dall’orario degli allenamenti e delle partite.

Dopo il lavoro, il piacere: al termine delle pulizie i volontari hanno mangiato insieme torte, pizzette, dolci e panini per un piccolo brunch in sede.

«Non posso fare altro che ringraziare tutti coloro che si sono spesi in questa mattinata di pulizie - afferma il presidente Giagnacovo - Sono stati eccezionali, hanno dato un grandissimo contributo. Ora toccherà ad allenatori, dirigenti e atleti continuare a tenere pulito giorno per giorno».

Aggiunge il vicepresidente Giuseppe Pecoraro: «Invito allenatori e dirigenti a vigilare per il bene di tutti, soprattutto se qualcuno dovesse essere sorpreso mentre fuma in campo o negli spogliatoi. Nonostante sia vietato, abbiamo trovato tanti mozziconi e ricariche di sigarette. Se vedremo atleti o dirigenti fumare in prossimità delle panchine o negli spogliatoi, agiremo di conseguenza e sospenderemo gli allenamenti dell’intera squadra».