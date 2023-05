Genitori e figli rimettono a nuovo la scuola

Giardinieri, imbianchini, falegnami, spazzini per un giorno.

"Sporchiamoci le mani"

E’ stato un successo "Sporchiamoci le mani 2023". L’iniziativa, rilanciata quest’anno sulla spinta dei genitori, dopo gli anni di stop dovuti alla pandemia, si è tenuta domenica mattina, 21 maggio, all’interno del complesso scolastico dell’Omnicomprensivo di Vimercate.

Mamme e papà in prima linea

Qui, decine di mamme e papà e anche qualche studente del liceo "Banfi" e degli istituti "Vanoni" e "Einstein", si sono armati di rulli, scope, forbici, sacchi e hanno incominciato a rimettere a nuovo pareti , aiuole, camminamenti. Raccolti anche rifiuti e calcinacci abbandonati da tempo.

In futuro altri interventi di pulizia e murales artistici

Tra i protagonisti che l’ex vicesindaco ed ex parlamentare Roberto Rampi, studente a suo tempo al "Banfi" e genitore di un ragazzo che frequenta lo stesso liceo. Un primo appuntamento a cui ne seguiranno altri (con l’intenzione anche di avviare un progetto per la realizzazione di alcuni murales-opere d’arte che possano abbellire la scuola e al tempo stesso bandire gli scarabocchi) per dare una mano concreta alla rinascita del polo scolastico provinciale, che presenta non pochi problemi anche e soprattutto dal punto di vista delle manutenzioni; in attesa che Monza e Brianza dia corso al grande progetto di riqualificazione complessiva presentato alcuni mesi fa.

Il racconto per immagini