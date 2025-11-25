Il prossimo 4 dicembre la cittadinanza è invitata a una serata importante di informazione con testimonianze dirette, foto e video di chi ha visto dall’interno l’inferno di Gaza. L’occasione per ascoltare un’autorevole testimonianza diretta da “dentro Gaza”, come recita il titolo dell’iniziativa: l’appuntamento è alle ore 20.45 all’Auditorium dell’Omnicomprensivo di via Adda 6 a Vimercate.

Gennaro Giudetti ci porta “dentro Gaza”

Al centro della serata ci sarà Gennaro Giudetti, 35 anni, operatore umanitario che negli anni ha prestato servizio in molte

zone difficili del mondo (tra cui Congo, Haiti, Colombia, Venezuela, Etiopia, Libano, oltre a Israele e Territori Palestinesi) ed è tornato da poco tempo dalla Striscia di Gaza, dove ha vissuto 8 mesi lavorando per l’ONU come responsabile logistico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Giudetti, sulla quale scelta di vita è stato scritto di recente il libro “Con loro, come loro” e dedicato il film “La febbre di Gennaro”, il 4 dicembre dialogherà con il giornalista e scrittore Daniele Biella e sarà introdotto dalla preziosa partecipazione di Egidia Beretta, madre di Vittorio Arrigoni, volontario internazionale e attivista per i diritti umani ucciso nella Striscia di Gaza il 15 aprile 2011.

L’evento, dal sottotitolo “Voci contro l’odio” per sottolineare l’importanza di provare ad approfondire i fatti con una narrazione non divisiva e capace di contrastare ogni propaganda, è promossa da Vimercate Futura ed è a partecipazione gratuita, iscrivendosi al link

www.eventbrite.it/e/dentro-gaza-voci-contro-lodio-tickets-1964574559392 o digitando il titolo dell’incontro sul sito Eventbrite.