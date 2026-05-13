Cambia la gestione dei parcheggi a pagamento

Seregno: sosta a pagamento, si cambia. A partire da lunedì 18 maggio, la gestione sarà affidata alla società Abaco, con cui il Comune ha sottoscritto un contratto della durata di sei anni secondo la procedura del project financing. Un importante intervento di partenariato pubblico-privato per modernizzare il sistema della sosta cittadina, che prevede lavori di riqualificazione dei parcheggi e nuove tecnologie per il controllo delle aree di sosta e degli accessi per un totale di oltre 1,2 milioni di euro.

Parcheggi a pagamento, si cambia

Abaco, che subentra alla società Sct, prende in gestione 1.074 posti auto, di cui 401 stalli in superficie e 673 nei parcheggi sotterranei. Gli obiettivi principali? La riqualificazione e messa in sicurezza dei parcheggi interrati, con la priorità per quello di via Odescalchi, in modo da aumentare la percezione di sicurezza dell’utenza e renderli più attrattivi. L’introduzione di sistemi tecnologici avanzati per la gestione e il controllo degli accessi, l’installazione e l’ammodernamento dei parcometri con servizi innovativi di pagamento tramite applicazioni digitali. Inoltre la riqualificazione della segnaletica, compresi pannelli a messaggio variabile per indicare la disponibilità di posti liberi. In generale, un miglioramento qualitativo complessivo del servizio offerto.

Tariffe invariate in struttura

Invariata la tariffa oraria degli stalli in struttura (1.20 euro l’ora), con agevolazioni per soste prolungate. Abbonamenti annuali a 400 euro, con un abbonamento in omaggio ogni quattro pagati. Canone agevolato a 250 euro per i titolari e i dipendenti degli esercizi commerciali (fino a due per ogni attività) e per i dipendenti del Comune di Seregno. Spesa di 150 euro all’anno per gli studenti che utilizzeranno la struttura di piazza Gandini, accanto alla biblioteca. Aumenti per la sosta in superficie: 1,80 euro l’ora nelle giornate feriali, gratuita nei festivi.

Il sindaco: “Strutture più pulite e sicure”

“Strutture più pulite, sistemate, illuminate, videosorvegliate e sicure – commenta il sindaco, Alberto Rossi – Poter pagare con strumenti digitali, carte e telepass; parcheggi più segnalati e poter essere indirizzati nei parcheggi sapendo già quanti posti sono a disposizione. Finalmente riusciamo a scrivere un capitolo nuovo sul tema parcheggi che ci porterà col tempo a tutti questi risultati. Un percorso che è stato lungo e complesso, ma siamo contenti che si siano create le condizioni perché tutte quelle istanze trovino una giusta risposta. C’è tanto lavoro da fare, ma siamo certi che nel tempo si potranno vedere questi risultati”.

Abaco: “Grandi vantaggi per Seregno”