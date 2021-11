Già vandalizzate le nuove panchine delle scuole di Mezzago

Già vandalizzate le nuove panchine installate davanti alle scuole di Mezzago. Incivili subito all'opera: la rabbia dell'Amministrazione comunale.

Purtroppo hanno avuto vita breve le nuove panchine installate davanti alle scuole di Mezzago. Alcuni incivili, infatti, hanno vandalizzato le strutture posizionate nella piazza polifunzionale da poco creata dall'Amministrazione comunale. Nello specifico, le panchine bianche sono state ricoperte di scritte e segni colorati. Un gesto che ha scatenato la rabbia di "Cambia Mezzago", lista civica di maggioranza.

"Le nuove panchine posizionate sul piazzale della scuola sono state vandalizzate... - si legge in una nota della civica - Gesti idioti, che danneggiano il decoro di beni pubblici a disposizione di tutta la comunità. Serve senso civico per vivere bene con noi e con gli altri... e proprio in occasioni come questa ce ne rendiamo conto!".