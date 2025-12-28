Nuovi grandi soddisfazioni per Giada Dung Barzaghi, 25 anni, studentessa modello che è saputa andare oltre la sua disabilità da autistica, raggiungendo un importante traguardo per il suo futuro.

Giada è ingegnere in Nanotecnologie

ll 10 dicembre è diventata ingegnere delle Scienze dei Materiali e delle Nanotecnologie, con una tesi tutta in inglese.

Con un quoziente intellettivo che sfiora quasi la genialità, Giada ha fatto un percorso scolastico ottimo, prima con il diploma al liceo linguistico, nel 2023 con la laurea triennale al Politecnico di Milano in Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie e pochi giorni fa ha conseguito la laurea magistrale, festeggiando con amici e familiari domenica 15 dicembre.

Un percorso lungo e difficile non senza ostacoli, ma accanto a lei ci sono sempre stati mamma Cristina Di Faveri e il papà Emanuele. Proprio a loro ha voluto dedicare la sua tesi di ricerca: «Sono stata adottata, ma mamma e papà a volte mi dicono che io ho adottato loro e che tra noi è stato amore a prima vista…mi hanno sempre capita e hanno vissuto con me i momenti più difficili della mia vita e, per questo aiutata moltissimo..» sono le parole di ringraziamento stampate sulla tesi.

L’affetto e l’amore dei genitori è sempre stato immenso, sin da quando a soli 3 mesi è entrata nella loro famiglia. Di origini vietnamite, Giada venne adottata piccolissima, ma a Verano ha trovato una casa e due genitori che l’adorano. Nonostante il suo autismo, è infatti una ragazza con grandi potenzialità e piena di determinazione che ha imparato a vivere una vita come tutti gli altri giovani della sua età.