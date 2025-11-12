Giada Rossini è in partenza per i Mondiali di Jujitsu. La 13enne atleta dell’Asd Globafitart domani raggiungerà la Thailandia dove gareggerà il 15 novembre

In partenza per la Thailandia

Pratica il Jujitsu da appena due anni ma si è già qualificata ai Campionati Mondiali. Domani, 13 novembre, la 13enne Giada Rossini di Limbiate, atleta dell’Asd Globalfitart, partirà per la Thailandia dove rappresenterà l’Italia nelle sfide che l’attendono sul tatami il 15 novembre. Al suo fianco in questa straordinaria impresa ci saranno al coach Francesco D’Alfonzo, la mamma Sara e la sorella Elisa.

La passione per il Jujitsu nata due anni fa

La giovane frequenta la terza alla secondaria Gramsci e ha rivelato un talento innato per questa disciplina e una medaglia dopo l’altra è riuscita a qualificarsi per il mondiale. Si è avvicinata al mondo dello sport praticando ginnastica artistica, poi due anni fa è scoccata la scintilla per il Jijitsu.

«Non avrei mai pensato di praticare uno sport del genere – ha ammesso la jujitsuka – il mio professore di motoria, il coach D’Alfonzo mi ha spinto provare, poi mi sono iscritta per l’agonismo e ho iniziato a gareggiare».

E’ vicecampionessa italiana

Da lì è stato un crescendo di successi fino alla conquista del titolo di vicecampionessa italiana. Giada ringrazia con emozione i suoi allenatori, la famiglia, la Globalfitart e l’Amministrazione comunale, promettendo di dare il massimo per rappresentare l’Italia e la sua città con orgoglio.

«Giada è la dimostrazione che lo sport forma non solo l’atleta, ma soprattutto la persona – ha dichiarato il presidente D’Alfonzo – Siamo fieri di accompagnarla in questa avventura mondiale che rappresenta un sogno realizzato per lei, per la nostra associazione e per tutta la città di Limbiate».

L’incoraggiamento delle autorità locali

Il sindaco Antonio Romeo ha salutato la partenza di Giada ricordando l’importanza dei valori che trasmette lo sport:

«Abbiamo tanti gioielli nel sistema sportivo di Limbiate e Giada continua questo percorso. Lo sport è una passione che fa raggiungere risultati importanti e noi abbiamo bisogno di messaggi positivi e di esempi».

L’assessore allo Sport Daniela Lo Castro è certa che Giada darà il meglio di sé:

«A soli 13 anni ha già dimostrato che talento, disciplina e sacrificio possono convivere con il sorriso e la leggerezza della sua età. Dietro ogni sua vittoria ci sono ore di allenamento, dedizione, passione. Ma soprattutto c’è la forza di una ragazza che ha creduto nei proprio sogni e ha avuto il coraggio di inseguirli».

Anche il vicepresidente della Provincia di Monza Brianza Claudio Rebosio è orgoglioso:

«Oggi non parte solo un’atleta, parte un esempio per tanti ragazzi e ragazze che ogni giorno si impegnato nello sport, nella scuola nella vita. Giada porta con sé i colori della nostra città, l’orgoglio della nostra comunità e il rispetto dei valori più autentici dello sport, impegno, lealtà e spirito di squadra».

Dove vedere i Mondiali

Tutta Limbiate farà il tifo per Giada: le gare potranno essere seguite in diretta sui canali ufficiali YouTube della JJIF (@JujitsuinternationalFederation) oppure sul sito eurovisionsport.com.