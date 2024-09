Dopo 62 anni chiude il negozio Giambiasi

La fine di un pezzo di storia del commercio a Seregno. Il 30 settembre chiude Giambiasi, rinomato negozio di pelletteria in via Garibaldi, noto ben oltre i confini brianzoli per le griffe più prestigiose di borse, accessori e calzature.

Giambiasi cessa l'attività

Lo storico titolare, Mariolino Giambiasi, ha deciso di abbassare la saracinesca a 80 anni, compiuti l’11 luglio. In negozio ne ha passati la bellezza di 62 anni. "Questione di età e di un commercio che si è stravolto", spiega il titolare negli ultimi giorni di apertura. Ha trascorso una vita nel commercio, fin da ragazzino quando frequentava il corso serale delle commerciali al Mosè Bianchi di Monza. Al mattino faceva il mercato con un banco di chincaglieria insieme ai fratelli più grandi, Giuseppe e Carlo.

In negozio le griffe internazionali

Fin dagli anni Settanta il commerciante, il più innovativo ed estroso dei fratelli, è stato fra i primi in Brianza a vendere le griffe internazionali, a cui se ne sono aggiunte altre vent'anni dopo, quando l'offerta in negozio si è arricchita con le scarpe più esclusive e ricercate. Da Giambiasi arrivavano clienti da tutta Italia e commercianti da mezzo mondo, inglesi, americani, coreani, canadesi, giapponesi, turchi per acquisti importanti.

Da Giambiasi tanti calciatori

Dal negozio di via Garibaldi sono passati personaggi illustri e tantissimi fra dirigenti, allenatori e calciatori. Non solo della Juventus, la sua squadra del cuore: la "triade" bianconera Moggi, Bettega e Giraudo, Ranieri, Maldini, Davids, Tassotti, Pessotto, Tacchinardi, Zambrotta, Quagliarella e chissà quanti ancora… Gli esercenti della via hanno in programma di organizzare un aperitivo per il saluto finale allo storico commerciante.

