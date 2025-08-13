Addio a Gian Carlo Mariani della storica torrefazione

Cordoglio

Il noto imprenditore di 83 anni era cittadino benemerito dal 2023: a lungo era stato presidente dei commercianti locali. I funerali giovedì mattina

Profonda commozione a Cesano Maderno per la scomparsa di Gian Carlo Mariani, titolare della storica Torrefazione Mariani di via Dante, in centro città. Aveva 83 anni.

Addio a Gian Carlo Mariani

Cesano Maderno piange la scomparsa di Gian Carlo Mariani, classe 1942, che a lungo per Confcommercio era stato presidente dei commercianti locali. Dal 2023 era cittadino benemerito per la sua attività imprenditoriale nella torrefazione, “una vera e propria istituzione in città - come si leggeva nella motivazione della benemerenza consegnata all’auditorium Disarò dal sindaco Gianpiero Bocca - Negli anni Ottanta, di rientro dall’esperienza lavorativa milanese, ebbe l’idea di avviare la produzione di pregiate miscele di caffè pronte per essere degustate al banco o nelle case dei cesanesi”.

Torrefazione Mariani, "ùl bar di dònn"

Tutti lo ricordano come un uomo sempre gentile e disponibile, nell’attività affiancato e sostenuto “da una brillante squadra di donne”, la moglie Rosilena, la figlia Sara e preziose collaboratrici, tanto che la Torrefazione Mariani è stata soprannominata ”ùl bar di dònn”, quale riconoscimento al contributo e alla creatività femminili. Mariani ricordava spesso i genitori e le difficoltà che avevano incontrato per ottenere la licenza e, proprio in occasione della benemerenza civica, aveva lanciato un importante messaggio ai giovani: "Se avete idee e progetti, non arrendetevi, credeteci e pensate all’Emilio e all’Ernestina, i miei genitori. Vedrete che i risultati arriveranno".

Giovedì mattina i funerali

I funerali dell’imprenditore saranno celebrati domani, giovedì 14 agosto (alle 11) nella chiesa parrocchiale Santo Stefano. Mariani lascia la moglie Rosilena, la figlia Sara, le sorelle Monica e Renata, che hanno rivolto un particolare ringraziamento al personale medico e infermieristico dell’hospice di Giussano.