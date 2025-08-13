Cordoglio

Addio a Gian Carlo Mariani della storica torrefazione

Il noto imprenditore di 83 anni era cittadino benemerito dal 2023: a lungo era stato presidente dei commercianti locali. I funerali giovedì mattina

Cesano Maderno
Pubblicato:

Profonda commozione a Cesano Maderno per la scomparsa di Gian Carlo Mariani, titolare della storica Torrefazione Mariani di via Dante, in centro città. Aveva 83 anni.

Cesano Maderno piange la scomparsa di Gian Carlo Mariani, classe 1942, che a lungo per Confcommercio era stato presidente dei commercianti locali. Dal 2023 era cittadino benemerito per la sua attività imprenditoriale nella torrefazione, “una vera e propria istituzione in città - come si leggeva nella motivazione della benemerenza consegnata all’auditorium Disarò dal sindaco Gianpiero Bocca - Negli anni Ottanta, di rientro dall’esperienza lavorativa milanese, ebbe l’idea di avviare la produzione di pregiate miscele di caffè pronte per essere degustate al banco o nelle case dei cesanesi”.

Torrefazione Mariani, "ùl bar di dònn"

Tutti lo ricordano come un uomo sempre gentile e disponibile, nell’attività affiancato e sostenuto “da una brillante squadra di donne”, la moglie Rosilena, la figlia Sara e preziose collaboratrici, tanto che la Torrefazione Mariani è stata soprannominata ”ùl bar di dònn”, quale riconoscimento al contributo e alla creatività femminili. Mariani ricordava spesso i genitori e le difficoltà che avevano incontrato per ottenere la licenza e, proprio in occasione della benemerenza civica, aveva lanciato un importante messaggio ai giovani: "Se avete idee e progetti, non arrendetevi, credeteci e pensate all’Emilio e all’Ernestina, i miei genitori. Vedrete che i risultati arriveranno".

Giovedì mattina i funerali

I funerali dell’imprenditore saranno celebrati domani, giovedì 14 agosto (alle 11) nella chiesa parrocchiale Santo Stefano. Mariani lascia la moglie Rosilena, la figlia Sara, le sorelle Monica e Renata, che hanno rivolto un particolare ringraziamento al personale medico e infermieristico dell’hospice di Giussano.

