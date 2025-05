Ginevra e Leila ai Mondiali di Agility dog

Volano insieme, tra gli ostacoli e oltre, in un rapporto simbiotico che è l’ingrediente principale di una serie di successi.

Ginevra e Leila, coppia vincente

E’ la storia di Ginevra Carrossa, 14 anni, di Agrate Brianza, e della sua Leila, una splendida e incontenibile cagnolina border collie di 4 anni. Una storia che a breve si arricchirà di un capitolo a dir poco emozionante. A inizio luglio, infatti, parteciperanno per la prima volta ai Campionati Mondiali Juniores di Agility dog rappresentando la Nazionale italiana. La disciplina comporta gare tra gli ostacoli che premiano il cane, accompagnato dal padrone, che copra il percorso in minor tempo e con il minor numero di penalizzazioni.

Gli allenamenti a Vimercate

Una passione, quella di Ginevra, nata in casa e poi ereditata da mamma Chiara. E con Leila sono stati subito amore e intesa; un mix che ha dato i frutti sul campo di gara. Grazie anche alla costanza degli allenamenti guidati da Federica Negri, tecnico di agility dog e titolare del centro cinofilo "Over The Top»" di via per Ornago, a Vimercate, punto di riferimento per gli appassionati.

Leila è letteralmente una forza della natura. Basta darle il via per farla sfrecciare tra tubi, gincane e ostacoli che supera in un battibaleno.

"Facciamo un paio di allenamenti a settimana", racconta emozionata Ginevra prima di scendere sul campo per una nuova sessione di esercizi con la sua cagnolina.

"Costanza e passione"

"Servono costanza e passione - sottolinea l’allenatrice - Oltre, naturalmente, ad un cane predisposto. E da questo punto di vista i border collie sono i migliori: facilmente addestrabili, veloci, reattivi nell’apprendere".

L'emozione della convocazione per i Mondiali in Portogallo

Una crescita costante che ha portato recentemente Leila e Ginevra a vincere due sessioni di gare a Roma e Brescia, nella categoria under 15 con cani intermedi, e ad ottenere quindi la convocazione nella Nazionale. A giorni scatterà il raduno in provincia di Reggio Emilia. Poi i Campionati Mondiali Juniores che si terranno a luglio in Portogallo, che le vedranno impegnate in quattro gare.

Un appuntamento che Ginevra sta attendendo con grande emozione, incrociando insieme a Leila dita e... zampe.