Ginnastica Meda in festa con Igor Cassina e Katia Follesa

Una grande festa con ospiti davvero speciali: ricca di emozioni la serata di giovedì 9 maggio 2024 nella suggestiva cornice di Villa Antona Traversi a Meda, dove la Ginnastica Meda ha organizzato la tradizionale cena sociale. Presenti due medesi d'eccezione: il campione olimpico Igor Cassina, che vinse l'oro alla sbarra alle Olimpiadi di Atene 2004, e la comica e conduttrice televisiva Katia Follesa.

Nel chiostro prima e nella splendida sala del coro della Villa si sono riuniti il consiglio direttivo della società medese fondata nel 1973, gli allenatori, ginnasti e ginnaste con le loro famiglie, imprenditori e negozianti che sostengono da sempre questa realtà, e anche tante autorità: il presidente della Provincia di Monza e Brianza, nonché sindaco di Meda, Luca Santambrogio, con il resto della Giunta, la consigliera regionale, ed ex vicesindaco di Meda, Alessia Villa, il sindaco di Lazzate Andrea Monti e la delegata Coni Monza e Brianza Martina Cambiaghi. Presenti anche il presidente onorario della Federazione ginnastica d'Italia, Riccardo Agabio, e il presidente del Comitato Regionale FGI Lombardia, Oreste De Faveri.

Tra una portata e l'altra si sono succeduti vari interventi, tra cui quello del presidente della Ginnastica Meda, Angelo Buraschi, che ha ringraziato tutti gli allenatori e gli sponsor e rivolgendosi a Igor, orgoglio medese e italiano, ha detto:

Con la sua inconfondibile ironia e il suo sorriso contagioso la comica Katia Follesa, originaria di Meda, ha ricordato che Maurizio Allievi, direttore tecnico della Ginnastica Meda, era stato il suo insegnante di educazione fisica a scuola, per poi chiedere "consiglio" a Buraschi sulla disciplina sportiva che lei potrebbe praticare. E alla risposta "sbarra o anelli", ha fatto la battuta: "Io adoro gli anelli, soprattutto quelli coi brillanti".

Accolto da fragorosi applausi il campione Igor Cassina, che vent'anni fa fece sognare Meda e l'Italia intera.

"Sicuramente per raggiungere quel risultato ci ho messo testa, anima, cuore, passione, determinazione, sacrificio e tanto altro - ha detto - Ma con il tempo ho sviluppato anche la gratitudine. Prima davo per scontate tante cose, invece non è scontato quello che i miei genitori hanno fatto per me. Per questo oggi voglio ringraziare la mia famiglia e i miei allenatori, Franco Giorgetti e Maurizio Allievi, che mi hanno preso per mano e mi hanno cresciuto, permettendomi di raggiungere grandi risultati. E ai giovani ginnasti dico che è giusto coltivare il talento, ma anche la gratitudine".