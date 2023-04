Ginnastica Meda, Palma di bronzo a Maurizio Allievi

«Chi pratica la ginnastica artistica non sceglie solo uno sport ma una passione e uno stile di vita. Per me la ginnastica è una forma d’arte che richiede fatica, determinazione e fortifica non solo il fisico ma anche la mente».

Una carriera lunga 40 anni nella ginnastica maschile, costellata di tanti traguardi e immense soddisfazioni. Il tecnico della Ginnastica Meda Maurizio Allievi ha ricevuto dal Coni il premio «La Palma di bronzo» per meriti sportivi.

Da ginnasta ad allenatore

Ex ginnasta nazionale ed ex giudice internazionale, è stato convocato ai campionati europei del 1998 a San Pietroburgo e ai campionati del mondo del 1999 in Cina. Dopo un infortunio e un’operazione sbagliata, da ginnasta è diventato allenatore e attraverso la sua passione, il suo entusiasmo e le sue strategie ha cresciuto dei veri campioni. Per Allievi un atleta è un uomo da plasmare, con caratteristiche precise di cui tenere sempre conto. La sua vita è piena di trasferte, raduni, riunioni e tante rinunce, ma sempre fatte con piacere perché tanta è la voglia di dare sempre alla ginnastica un’impronta nuova.

Ha portato al trionfo Cassina e Morandi

Nel 1980 ha iniziato la sua carriera come allenatore della Ginnastica Meda, vantando 58 titoli italiani (individuali e a squadre), tra cui 11 scudetti di Serie A e 22 medaglie internazionali (europei, mondiali, olimpiadi). E’ inoltre il creatore di due movimenti, inseriti nel codice internazionale mondiale, che hanno portato al trionfo due suoi grandissimi atleti: il movimento «Cassina» (un doppio salto teso con un avvitamento, grazie al quale il medese Igor Cassina alla sbarra vinse l’oro ad Atene nel 2004) e il «Morandi» (cavallo di battaglia del vimercatese specialista agli anelli Matteo Morandi, vincitore della medaglia di bronzo a Londra nel 2012).

Tanti traguardi in 40 anni di carriera

Dal 2004 al 2019, come responsabile della squadra nazionale, Allievi è diventato un importante tecnico super medagliato, internazionale e olimpionico, partecipando a ben cinque olimpiadi: Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. Nei suoi 40 anni di carriera ha portato la ginnastica a grandi traguardi in campo regionale, nazionale, internazionale e mondiale.

"Questo premio è motivo di orgoglio"