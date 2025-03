La dea bendata ha baciato il «Bar Baffo»: un fortunatissimo clienti ha acquistato un «gratta e vinci» da 5 euro e si è ritrovato un con un considerevole gruzzolo di ben 500mila euro.

Gioca 5 euro e ne vince 500mila

E’ la vincita più alta di sempre nello storico bar, tabaccheria e ricevitoria di via Assunta a Nova Milanese, aperto almeno sessant’anni fa dalla famiglia Grigoletto e passato di padre in figlio. Da 24 anni l’attività è gestita da fratello e sorella, Andrea e Francesca Grigoletto. Dietro al bancone c’è anche la barista Francesca, la loro dipendente.

Il tagliando era stato comprato il 26 febbraio ma la notizia della strepitosa vincita si è diffusa solo la settimana scorsa. «Mi era stato riferito che su un sito internet era stata data notizia della vincita a Nova Milanese, così sono andata a verificare sul terminale e poi ho ricevuto anche il messaggio di conferma. Si trattava proprio della nostra ricevitoria» ha raccontato la titolare.

Una bella notizia che ha elettrizzato tutto il «Bar Baffo»: «Il mio primo pensiero è stato “che gran fortuna!” - ha continuato Francesca ridendo - ci fa molto piacere questa vincita, la aspettavamo da tanto e per il nostro bar è la più alta di sempre».

Cliente misterioso

L’identità del cliente resta però un mistero: nessuno in questi giorni si è fatto avanti.

«Non abbiamo la minima idea di chi possa essere il fortunato vincitore, i “gratta e vinci” della serie “Milionario” sono i più venduti, quindi anche pensando a tutti i clienti della giornata è molto difficile capire chi possa essere - ha ragionato la titolare del locale - comunque il nostro è un bar di paese che è aperto da tanti anni e i nostri clienti sono come persone di famiglia, quindi penso che il vincitore sia un novese e un cliente abituale, spero sia qualcuno che ha veramente bisogno di questi soldi. Ho saputo che è anche già andato in banca a ritirarli».

Nel bar di via Assunta tutti si fermano a leggere il cartello che annuncia la cospicua vincita e si rincorrono le ipotesi sull’identità del fortunato. «Se fossi io la vincitrice come prima cosa farei sicuramente un viaggio per rilassarmi un po’» ha ammesso Francesca. Il fratello Andrea non stravolgerebbe la sua vita: «Penso che continuerei a lavorare ma lo farei con più tranquillità».

Tra i clienti invece, c’è chi annuncia che con 500mila euro sparirebbe dall’oggi al domani e chi, investirebbe la somma per sistemare la famiglia. «Ho due figlie, quindi comprerei la casa a loro e me ne tornei al mio paese, in Sardegna - ha detto Francesco - io comunque sono uno che non compra quasi mai i “gratta e vinci” ma sono contento che qualcuno abbia vinto questa cifra».

Anche Armando penserebbe subito ai figli: «Prima sistemo loro e poi penso a me».